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Общество5 февраля 2023 15:47

Морозы до -15 градусов ожидаются в Нижнем Новгороде 6 – 7 февраля

Также возможен небольшой снег
Полина ШИБАЛКИНА
Морозы до -15 градусов ожидаются в Нижнем Новгороде 6 – 7 февраля.

Морозы до -15 градусов ожидаются в Нижнем Новгороде 6 – 7 февраля.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Небольшой снег и морозы до -15 градусов ожидаются в Нижнем Новгороде 6 – 7 февраля 2023 года. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Погода».

Так, в понедельник, 6 февраля, весь день будет идти небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться от – 8 до – 10 градусов. Хотя по ощущениям она будет ближе к – 13 градусам. Ветер ожидается северный, со скоростью до 0,9 метров в секунду.

Днем прогнозируют умеренный мороз в пределах -6…-8 градусов, а к вечеру температура воздуха начнет снижаться. Уже к ночи столбики термометров будут показывать -13 градусов.

А вот утро вторника, 7 февраля, проверит нижегородцев на прочность - столбики термометров покажут -15 градусов. Ветер будет северо-восточный, со скоростью до 0,8 метров в секунду. Днем температура воздуха будет колебаться от – 8 до – 10 градусов. А ночью прогнозируется похолодание до -13 градусов.

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