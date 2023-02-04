В Нижегородском монастыре нашли старинную икону «Крест с предстоящими»

Старинную икону «Крест с предстоящими» нашли в Нижегородском женском Крестовоздвиженском монастыре ФОТО: предоставлено Нижегородским Вознесенским Печерским монастырем и Крестовоздвиженским монастырем

Старинную икону «Крест с предстоящими» нашли в Нижегородском женском Крестовоздвиженском монастыре 31 января. В тот день в здании проводили ремонтно-реставрационные работы. Об это сообщается на сайте Нижегородской митрополии.

Образ осмотрели члены экспертной комиссии, созданной по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. В ходе проведенной работы было выявлено, что крест, находящийся в центре иконы, предназначен для хранения мощей.

Крест, находящийся в центре иконы, предназначен для хранения мощей ФОТО: предоставлено Нижегородским Вознесенским Печерским монастырем и Крестовоздвиженским монастырем

– Эксперты засвидетельствовали наличие частицы горы Голгофы и частицы Гроба Господня, а также 15 частиц святых мощей, – пишут на сайте митрополии.

Стоит отметить, что икона серьезно повреждена. Нашли ее завернутой в ветхую ткань и газету от 3 сентября 1917 года.

Икона была завернута в ветхую ткань и газету от 3 сентября 1917 года ФОТО: предоставлено Нижегородским Вознесенским Печерским монастырем и Крестовоздвиженским монастырем

КОНКРЕТНО:

Оклад для иконы изготовил Алексей Запольский, работавший в Нижнем Новгороде в 1850-1875 годах. Это выяснили благодаря сохранившимся на окладе клеймам.

На серебряном окладе с позолотой отчеканены образы Богоматери, святых бессребреников Козьмы и Домиана, святителя Иоанна Златоуста, святого преподобного Сергия Радонежского, святого пророка Иоанна Предтечи, святой равноапостольной Марии Магдалины, святого великомученика Димитрия Солунского, святого великомученика и целителя Пантелеимона, священномученика Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского, святителя Павла Исповедника, Патриарха Константинопольского, святого преподобного Иоанна Дамаскина, святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, святого мученика Лонгина сотника.