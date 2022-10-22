Нижегородский губернатор уволил главу МФЦ, разыгравшую перед ним спектакль с подставным посетителем ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области уволил директора МФЦ, которая разыграла перед ним спектакль с подставным посетителем. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Глеб Никитин.

Напомним, 20 октября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин побывал с рабочим визитом в Павлове, где посетил промышленные предприятия и парк имени 40-летия ВЛКСМ.

– В соцсетях поступали жалобы по поводу работы МФЦ в Павлове. Проверил. Помещение хорошее, у посетителей есть возможности для комфортного ожидания, – рассказал Глеб Никитин на личной странице в социальной сети ВКонтакте.

– В обычные будни в Павловском МФЦ за работой сидят 4-5 сотрудников. Меньше часа своего времени там не оставишь! – сообщила Ольга М. в комментариях на странице губернатора. Посетительница МФЦ была удивлена, что в день приезда губернатора все сотрудники работали оперативно.

После визита Глеба Никитина в Павловский МФЦ жители города рассказали в комментариях на странице губернатора ВКонтакте о подготовленной для него постановке. Оказывается, один из посетителей, дававший отзыв о работе центра, является мужем руководителя этого МФЦ.

– Больше всего в жизни и работе ненавижу ложь и «потемкинские деревни». Я могу понять все через честность. И ничего через ложь. Хотел посмотреть в местном МФЦ на условия в целом и услышать от реальных посетителей отзывы на работу отделения, – отметил Глеб Никитин.

Вчера, 21 октября, директор Павловского МФЦ была уволена. Такое решение принял губернатор Нижегородской области.

– Я с такими людьми работать не буду. И реакция на ложь будет мгновенной и самой жесткой. Жёстче, чем за какие-то недоработки, – добавил Глеб Никитин.