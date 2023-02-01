Все чаще встречается грипп В: Эпидемический порог в Нижегородской области превышен на 24%

В 4,5% школ и детских садов Нижегородской области введен карантин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижегородской области продолжается эпидемия гриппа и ОРВИ. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на прошлой неделе заболеваемость оставалась на предыдущем уровне, то есть не выросла.

Превышение эпидемического порога среди школьников на сегодняшний день составляет 24%. На 1 февраля карантин введен в 4,5% детских садов и школ, в том числе пять школ из-за большого числа заболевших закрыты полностью. Эта эффективная мера позволяет снизить темпы распространения инфекции.

Сейчас в Нижегородской области свирепствует грипп: только за последнюю неделю было лабораторно подтверждено 98 заражений. При этом всё чаще стал встречаться грипп В – его выявляют у 66% заболевших.

- Болезнь при инфицировании вирусом гриппа В, как правило, протекает в более лёгкой форме, поражая чаще всего детей и людей молодого возраста. Характерной особенностью вирусов гриппа В является то, что они циркулируют только в человеческой среде, - пояснили в Роспотребнадзоре.

Специалисты призывают родителей не отправлять в школы и сады детей с кашлем, больным горлом или температурой. Главным средством профилактики гриппа по-прежнему остается вакцинация. В этом сезоне в Нижегородской области от гриппа привито более 1,4 миллиона человек - это почти половина всего населения региона.