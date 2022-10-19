Айрат Ахметшин: «Труднее всего видеть преступления, где страдают дети»

Руководитель СУ СКР по Нижегородской области рассказал «Комсомолке» о секретах работы. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

19 октября в России отмечается день образования службы криминалистики. В этот день свой профессиональный праздник отмечают все те, кто посвятил свою жизнь расследованию самых громких происшествий и поимке самых опасных преступников. Бессонные ночи, круглосуточные дежурства и бесконечная череда человеческих трагедий – как со всем этим справляются следователи, «Комсомолка» выяснила у руководителя СУ СКР по Нижегородской области Айрата Ахметшина.

Ежемесячно в суд уходит 200 уголовных дел

- Айрат Саетович, вот уже три года, как Вы возглавляете управление Следственного комитета в Нижегородской области. До этого вы работали в Республике Татарстан и в Кировской области. Принесли ли Вы сюда какие-то принципы работы из тех регионов? Пришлось ли что-то менять в работе управления?

- На самом деле никакой особой специфики в любом регионе нет, главное - с душой относиться к своей работе. А что для нас работа? Это, прежде всего качественное расследование уголовных дел, цель которого – привлечение виновного к предусмотренной законом ответственности, изобличение виновных и обеспечение правильного применения закона, с тем чтобы каждый совершивший преступление был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден.

Конечно, придя в наш регион, пришлось немного переформатировать работу коллектива: так первоначально пришлось перестроить работу первого отдела по расследованию особо важных дел. Как только следователи стали мотивироваться на результат – сразу стали раскрываться резонансные дела.

Любая сложная ситуация подлежит обсуждению, а в диалоге рождается истина. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Но что-то менять кардинально не пришлось: коллектив управления - это сплоченная, объединенная общностью идей и целей команда профессионалов. Нужно было только консолидировать всех сотрудников – и мы по-настоящему стали одной командой, одной семьей! Я просто направляю и координирую работу следователей, и результат дает о себе знать. Мой главный принцип – любой руководитель должен быть адекватным. По нынешним временам это главное качество для руководителя. Сотрудники должны чувствовать, что всегда есть поддержка в их нелегкой работе. Любая сложная ситуация подлежит обсуждению, а в диалоге рождается истина.

И результаты всех радуют: нужно было просто создать атмосферу взаимодействия, поддержки и все заработает. Главное доказательство этому, что в коллективе полное отсутствие «текучки». У нас на сегодняшний день нет ни одной вакансии в управлении. Также налажено тесное взаимодействие и с другими силовыми структурами – ФСБ, прокуратурой, МВД, МЧС. Делить нам нечего, у нас одна цель – борьба с преступностью. Сегодня я могу с уверенностью сказать, что коллектив следственного управления собран, сплочен и заточен на успех.

- Каких результатов удалось добиться за это время?

- Ежемесячно мы направляем в суд около 200 уголовных дел. У нас одни из самых высоких показателей по нагрузке: по итогам полугодия среди 85 российских субъектов мы заняли второе место. Еще один важный фактор – это возмещаемость ущерба, причиненного противоправными деяниями в рамках расследования уголовных дел. Этот показатель составляет 98%. Благодаря работе следователей в ходе расследовании преступлений в бюджет удалось вернуть более 2 миллиардов 200 миллионов рублей, а еще наложить арест на имущество стоимостью более 300 миллионов. Именно для этого у нас уже отработан целый алгоритм при расследовании коррупционных или налоговых преступлений: уже на первых шагах расследования уголовного дела с целью возмещения ущерба, причиненного преступными деяниями, следователи незамедлительно принимают меры по розыску такой собственности, и накладывают арест на имущество фигурантов. Кроме того, в нашем регионе хорошие показатели по срокам следствия. В соответствии с с уголовно-процессуальным законодательством, сроки следствия составляют 2 месяца. И в эти сроки мы стараемся укладываться, даже если речь идет о сложных многоэпизодных делах. Только одно из пяти уголовных дел расследуется в продленные сроки. И здесь Нижегородская область одна из лучших в стране.

В свободное время Айрат Ахметшин любит кататься на лыжах. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Наказание спустя десятилетия

- Вы ведь раскрываете не только современные преступления, но и те, что были совершены много лет назад.

- Да, это так. Я всегда говорю своим ребятам – вас будут оценивать не по простым бытовым преступлениям, в которых с самого начала все понятно. А вот если вы раскроете преступление 20-летней давности! И нам это действительно удается. В следственном управлении есть специализированное подразделение по расследованию преступлений прошлых лет. За последние годы криминалистика шагнула далеко вперед: появились новые технологии и оборудование, проводятся сложнейшие экспертные исследования. На постоянной основе мы работаем с нераскрытыми преступлениями, «стряхиваем» с них пыль и начинаем расследовать. Только за этот год нам удалось раскрыть семь таких тяжких происшествий. Одним из них стало убийство проститутки, совершенное в 2002 году в Канавинском районе. Когда мы вернулись к этому делу, оказалось, что за эти годы преступник попал в базу ДНК-профилей за аналогичное преступление, совершенное на территории Курской области. Наши следователи провели кропотливую работу по анализу сведений о лицах, которые поставлены на учет в федеральную базу данных геномной информации. В 2002 году такой базы попросту не существовало. Теперь это преступление раскрыто. Так что каждый преступник должен понимать, что никому не удастся избежать уголовной ответственности, сколько бы лет не прошло с момента совершения противоправного деяния.

- Вы уже много рассказали о проделанной работе. А что еще планируется сделать? Какие планы есть у ведомства?

- Планов много. Особое внимание мы уделяем расследованию преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних – к сожалению, число таких преступлений растет. Еще одним важным направлением является расследование ятрогенных преступлений, так называемых врачебных ошибок. Мы даже планируем создать специализированный отдел по расследованию таких преступлений.

Кроме непосредственной работы по расследованию уголовных дел у нас еще очень большой пласт социальной работы: кадетские классы, поддержка ветеранов, помощь детям, приехавшим с Донбасса. Все это мы тоже намерены продолжать. Так же мы издали книгу, в которой собрали всю историю следственного управления, а особое внимание уделили работе ведомства за последние года. В этом году мы вышли с инициативой увековечить историческую память «майорских» следственных канцелярий, действовавших на территории современной Нижегородской области в Петровскую эпоху: назвать сквер или парк именем Семена Андреевича Салтыкова, который руководил этой канцелярией на территории нашего региона более 300 лет назад. Наша инициатива уже получила поддержку со стороны Думы Нижнего Новгорода.

- За те три года, что Вы возглавляете региональное управление, через ведомство прошло множество преступлений. Какое из них потрясло Вас сильнее всего?

- Я уже 25 лет в профессии, и каких только преступлений не повидал за это время. Помню чудовищный случай в Татарстане – там отчим поругался со своей сожительницей и пригрозил, что убьет ребенка. И действительно вытащил из школьного автобуса 9-летнюю девочку и убил ее. Мы два дня искали тщетно искали девочку, а потом нашли только тело ребенка. Сам преступник тоже свел счеты с жизнью. Вот такие преступления, где страдают беззащитные и беспомощные дети – самые бесчеловечные. Не менее жуткая история произошла в этом году в Нижнем Новгороде – на улице Минина мужчина зарезал всю свою семью. Вы не представляете, каково это – видеть убитых детей на этих кроватках! Им бы еще жить и жить. Или еще преступление, совершенное на Бору, где убийца расправился с девятилетней девочкой. Вот это самые страшные преступления, когда сталкиваешься с такой жестокостью, которая не укладывается в человеческое понимание. А всем потерпевшим по уголовным делам, столкнувшимся с трагедией, особенно тяжело и им нужна наша помощь и поддержка. Все человеческие трагедии мы пропускаем через себя, и наша главная задача – не зачерстветь душой.

А еще Айрат Ахметшин занимается хоккеем. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Любовь к Нижнему

- А как Вы отдыхаете от этого всего?

- На самом деле полностью расслабиться невозможно. У меня вот уже 15 лет телефон не выключается ни днем, ни ночью. В любой момент может позвонить дежурная служба или мои сотрудники. Постоянно находишься в режиме онлайн, даже в отпуске. Но отдыхать все же удается. В этом году я побывал на Камчатке на рыбалке. Иногда с друзьями сплавляемся по рекам на байдарках. Всегда радует атмосфера близости к природе, которая дает непередаваемые ощущения! Очень люблю кататься на лыжах, хоккеем занимаюсь, ну и конечно, путешествовать. Был на Алтае, на Урале, в Калининграде, в нашем Поволжье – в России так много красивых мест!

- А в Нижнем Новгороде уже появились любимые места?

- Да, я очень люблю центр города. Он мне напоминает Казань – старинные улочки, исторические дома, Кремль. Вечером с женой выходим погулять по центру Нижнего Новгорода. А какой открывается великолепный вид с Волги на город, дух захватывает! Так что город мне очень нравится.