Подпорки возле стен и опечатанные туалеты: Почему жильцы разрушающегося дома на Сутырина в Нижнем Новгороде отказались от временного жилья

Дом на Сутырина, 8 подперли тремя балками. Фото: Мария СОРОКИНА

На днях все социальные сети облетели шокирующие снимки разрушающегося дома на улице Сутырина в Нижнем Новгороде. Двухэтажное здание с полуобвалившейся стеной держится только на трех приставленных к дому балках. При этом в доме до сих пор продолжают жить люди. «Комсомолка» выяснила, как они выживают в таких условиях и почему отказываются переезжать.

Декорация для фильма ужасов

Разрушающийся дом на улице Сутырина в Нижнем Новгороде находится всего в 3-4 остановках от центра Сормова. С основных городских магистралей и даже некоторых местных проездов он не виден, но стоит свернуть за новенькую многоэтажку, как попадаешь в совсем другой мир, где можно снимать фильмы ужасов. Однако даже на таком фоне подпертый балками дом №8 заметно выделяется. Разрушающаяся кладка стены, деревянные лестницы, обшарпанные и разрисованные стены подъезда – даже заходить в это двухэтажное общежитие страшновато. С порога в нос ударяет затхлый неприятный запах. Не лучше ситуация и на этаже. В том крыле, где произошло обрушение, стены пошли трещинами. С удобствами тоже напряженка: в кухне нет раковины, а на все крыло работает только один туалет. Женский. Да и туда лучше не заходить, предупреждают жители.

На кухне отсутствует раковина. Фото: Мария СОРОКИНА

Мужской туалет опечатан и не используется. Фото: Мария СОРОКИНА

- А вы тут давно живете? – стучусь я в одну из квартир.

- Я эту квартиру снимаю. Уже полтора года, - рассказывает с порога местный житель - Хозяин живет за городом, ему и дела нет. Видите? - показывает почерневший потолок, - раньше здесь был пожар. Я сделал косметический ремонтик.

В таких условиях живет Павел Крымов. Фото: Мария СОРОКИНА

Как оказалось, жилец этой квартиры Павел Крымов недавно освободился из тюрьмы. В будущем он планирует отстроить свой дом. Ну, а пока перебивается в этом обветшавшем общежитии.

- В этот дом мы вкладывали и свои силы тоже: и входные двери ремонтировали, и в туалете я делал ремонт. Стены там были обшиты панелями, и пол я тоже застилал, и краны меняли. Если хочешь здесь жить, все равно стараешься, чтобы как-то более-менее было. Я бы с удовольствием поставил здесь пластиковые окна – я уже их даже купил. Вот они стоят.

Мужчина хотел установить в этой квартире пластиковые окна. Фото: Мария СОРОКИНА

Мужчина уверенно идет к стоящим прямо около туалета пластиковым окнам. И тут оживляется:

- А давайте я вам туалет покажу! - он отдергивает шторку на запечатанной двери и демонстрирует последствия обрушения в мужском туалете.

Так выглядит мужской туалет после обрушения. Фото: Мария СОРОКИНА

- Я занимаюсь и ремонтом, и постройками. Поэтому знаю, о чем говорю - ошибка была допущена еще при строительстве. У этого пола даже не было выставлено маяков. Он лежал просто на железном швеллере. Мало того, стену надо было пустить по швеллеру, а она находится перед ним, то есть перед усилением. И поэтому здесь пол получился пустой.

С видом знатока Павел пускается в долгие строительные объяснения. По его мнению, здание еще можно было бы спасти — подлатать, где-то перестроить, но коммунальщики не хотели в это вкладываться. Дом перебрасывали с одной компании на другую, пока он совсем не пришел в негодность.

- А почему вы не переедете в маневренный фонд? – прерываю я его рассуждения.

- В ту квартиру, которую предлагают, нет никакого желания ехать — это еще больший бомжатник, чем здесь, - уверенно заявляет мужчина. - У меня здесь все обработано химией. Ни мышей, никакой другой живности нет. Мне бы еще годик тут пожить, и я бы отсюда съехал. Вот только на ноги встану...

«Не помню ни одного ремонта!»

На кухне в другом крыле в это время сосед-пенсионер делает утренние процедуры. 79-летний Вениамин Котов настоящий старожил этого дома – здесь он живет уже 42 года. Всю жизнь мужчина проработал на заводе «Красное Сормово» на строительстве подлодок для Севастополя и Северодвинска. Получил звание ветерана труда. Однако доживать жизнь приходится в этом покосившемся общежитии.

Вениамин Котов живет здесь уже 42 года. Фото: Мария СОРОКИНА

- Этому дому 72 года, и ни одного ремонта я здесь не помню. Еще в советское время женщина, которая командовала в ЖЭКе, назначала нам бригаду маляров, - вспоминает пенсионер. - Красили стены, и пол должны были покрасить полностью. А они пьяницы все оказались! Вся бригада — алкоголики! Ходили по квартирам и стучали, чтоб похмелили. Я их выгнал отсюда, ей потом высказал: «Ты чего делаешь? Они даже пол не покрасили, как надо!». По краям покрасили, а посередине нет. Так и ушли.

С тех пор в доме чего только не происходило: и трубы текли, и канализация засорялась, и раковины обрушались. Теперь вот обвалился мужской туалет.

- Люди здесь живут приличные. Они получали квартиры от завода «Красное Сормово». Многие потом переехали. Появились квартиранты, молодежь. Многие с детьми: у женщины из седьмой мальчик шести лет, на втором этаже - мужчина с двумя дочками. Все они хотят жить в хороших квартирах. Предлагают переселиться в маневренный фонд, но все боятся, что на этом все и закончится. Туда ведь переедешь, а оттуда уже можешь и не уехать, - рассуждает пенсионер.

«Боимся остаться без жилья»

По данным администрации Сормовского района, жильцам предлагали временно переселиться в дом № 25 по улице Заводской парк. Однако этот вариант жильцов не устроил – они предпочли остаться в уже обжитых квартирах.

- Знаю я этот район, - кивнул Вениамин Котов. - Здесь магазины кругом, банк почта, по счетам платить удобно, а там - глухой угол. Недалеко Сормовская пожарная часть находится. Никто не хочет туда переезжать! Говорят что туда заедешь и уже не получишь ни квартиры, ничего.

К слову, на днях жильцы получили уведомления от администрации Сормовского района о том, что срок отселения 30 декабря 2023 года. Для решения вопросов, связанных с предоставлением временного жилья, жильцам предложено явиться в отдел по учету и распределению жилья районной администрации по адресу бульвар Юбилейный, 12.

В то же время, временная управляющая компания предложила оказать помощь с предоставлением транспорта для перевозки мебели.

ОФИЦИАЛЬНО

- Жители дома были проинформированы о возможности использования маневренного фонда после признания дома аварийным. Также сотрудники районной администрации повторно проинформировали о данном варианте жителей каждой квартиры в январе этого года. На данный момент желающих переселиться в маневренный фонд не выявлено, - сообщили в районной администрации. - В январе 2023 года произошло обрушение бетонных полов и кирпичных перегородок в мужском туалете первого этажа. В ходе осмотра со стороны фасада, где расположены места общего пользования зафиксировано, что идет отсырение стены дома и выявлены трещины - поперечные и продольные.

В связи с этим с 26 января в границах аварийного дома введен режим повышенной готовности. В соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в выходные на доме силами управляющей компании организованы временные мероприятия по укреплению стены здания в местах обрушения перегородок внутри жилого дома.