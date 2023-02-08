С человеком на крыше: Молодежь устроила опасный дрифт на парковке ТЦ в Нижнем Новгороде

"Покатушки" экстремалы устроили вечером 4 февраля. Фото: телеграм-канал "Нижний № 1".

Вечером 4 февраля на парковке возле торгового центра «Окей» в Автозаводском районе Нижнего Новгорода молодёжь устроила дрифт-шоу с «покатушками» на крыше. Кадры с любителями экстрима быстро разлетелись в социальных сетях и вызвали негодование местных. Мало того, что молодые люди могли сами пострадать, так ещё могли зацепить стоящие автомобили и испортить чужое имущество.

– Говорят: «Опасно, не повторять. Выполнено профессионалами». Но что-то мы не уверены в их профессионализме, – подписали публикацию в нижегородском паблике.

На кадрах видно, как один из участников заезда лежит распластавшись на крыше отечественного автомобиля, а другой сидит на дверце, по пояс высунувшись из окна. Водитель разгоняется, уходит в занос и парни только чудом не падают на проезжую часть.

На кадрах видно, как один из участников заезда лежит распластавшись на крыше авто. Фото: телеграм-канал "Нижний № 1".

Нарушителя спокойствия и зачинщика опасной езды быстро нашли сотрудники ГИБДД. Как оказалось, за рулем был 19-летний парень, которого всего месяц назад ловили на вождении машины без прав.

За это время молодой человек не исправился и теперь на него составлено сразу 4 протокола об административном правонарушении: за езду без водительских прав, за перевозку пассажиров вне салона авто, за отсутствие страховки, а также за управление автомобилем с неисправностями.

– Напоминаем водителям о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Помните, что любое нарушение ПДД может повлечь трагические последствия для самих водителей, а также для других участников дорожного движения, – добавили в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду.

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