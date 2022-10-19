«Низко пошел – к дождю»: Иномарка чуть не утонула в реке около посёлка Большое Пикино Борского района

Иномарка попала в болото 18 октября. Фото: скрин из видео. Источник: Твой Бор - Город Бор.

Рыбачить все любят по-разному: кто с берега удочку забросит, кто с лодочки, а кто с катера, однако накануне многих поразило вот такое чудо – в реке на въезде в посёлок Большое Пикино Борского района «плавал» автомобиль. И непонятно, то ли водитель забыл, что его транспортное средство предназначено только для езды по дорогам, то ли представил, что у него субмарина. Итог оказался один – мини-кроссовер Hyundai Creta медленно, но верно шёл ко дну.

По словам очевидцев, водитель из автомобиля выскочил и куда-то убежал. Предположили, что он скрылся с места происшествия, но это было вовсе не так.

– Информация об автомобиле в водоёме поступила в 14:06 18 октября. На место происшествия в 14:30 прибыл экипаж ДПС, но машины в указанном месте и на прилегающей территории обнаружено не было, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Вероятно, водитель бегал за помощью, искал того, кто вытянет его авто из «болота». Иномарка была в водном плену до самого позднего вечера, а вытаскивать её собралось много народа. Процесс спасательной операции шёл медленно, но верно. Тянули автомобиль на сушу с помощью двух тросов, а люди откапывали колёса. К счастью, владельцу удалось спасти свою иномарку из воды, но вид её пугал. Машина была вся в грязи, тине, с неё текла вода, а бампер и вовсе отлетел.

Авто вытащили. Фото: Взаимопомощь на дорогах г. Бор

– В связи с отсутствием данных, указывающих на наличие правонарушения, полицейскими вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, – добавили в правоохранительных органах.

Тем временем по социальным сетям уже разошлось видео с места происшествия. На кадрах видно «протоптанный» путь автомобиль, где он съехал с дороги, проехал через траву, кусты и камыши и влетел в реку. За происходящим с остановки в этот пасмурный осенний день наблюдали люди. А как ещё? Такие пируэты не каждый день увидишь!

Вытаскивать машину собралось много народа. Фото: Взаимопомощь на дорогах г. Бор

Интернет-пользователи уже во всю шутят над этой темой, оставляя следующие комментарии: «Клюёт?», «Низко пошел – к дождю», «Рыбу увидел! Решил нырнуть!», «Мы не ищем лёгких путей», «Каскадер однако».

– В этом месте постоянно гоняют, на остановке страшно стоять, – поделился местный житель Кирилл Тарасов.

По словам местных жителей, в такую ситуацию за эту осень попадает уже второй автомобилист. Три недели назад в эту же реку влетел темный джип.

– Я первый был, недавно от встречного камикадзе уворачивался! Пожаркой чуть выдрали. Авто накренился, воды справа черпанул в салон, ведра три, – написал нижегородец Андрей Овчинников.

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