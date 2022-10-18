Новую станцию метро «Сормовская» решили построить на улице Станционной

Строительство станции должно завершиться в декабре 2026 года Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Три варианта размещения новой станции Сормовской ветки метро обсудили в Нижнем Новгороде. Один из этих вариантов предполагал размещение станции на улице Коминтерна в районе остановки «Дарьино», второй — на бульваре Юбилейном, а третий у железнодорожной станции. Рассмотрим подробнее каждый из них.

Вариант №1 предполагает размещение в связке с существующей транспортной сетью. Как и на «Буревестнике», пассажиры выходят из метро прямо к остановке общественного транспорта. Да и до центра Сормова рукой подать. Но есть и минусы. Строительство станции здесь ожидаемо приведет к тому, что в ближайшие три года на участке будут постоянные пробки, а сормовичам заторов хватило еще на стадии строительства транспортной развязки. Кроме того, строительство станции здесь предполагает переустройство улиц Коминтерна и Культуры, вынос большого количества сетей, размещение вблизи ОКН и нагрузку на соседние дома при ведении работ.

Вариант №1 предполагает расположение рядом с остановкой общественного транспорта. Фото: "МетроНН".

Вариант №2 в принципе мало чем отличается от первого — тоже близко к центру, тоже сулит трехлетними пробками. Единственное отличие — рядом нет архитектурных памятников типа комплекса зданий АО «Сормово».

Вариант №2 тоже имеет ряд недостатков. Фото: "МетроНН".

Вариант №3 не самый удобный относительно центра города - от железнодорожной станции придется идти не менее 6 минут. И тем не менее, это единственный недостаток, в противовес которому представлено множество преимуществ. Во первых, строительство станции здесь получится выполнить куда быстрее, во-вторых, никаких многокилометровых заторов это не принесет, да и выноса большого количества сетей не потребуется. В-третьих, это дает возможность создать пересадочный узел и в дальнейшем развивать эту территорию.

Рассмотрев все три варианта члены штаба по вопросам реализации градостроительной политики остановились на третьем. Новой станции нижегородского метро быть на улице Станционной.

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Как отметил глава региона Глеб Никитин, такое расположение будет удобно, в том числе, жителям Балахны и Заволжья. Регулярно в наш город на электричках приезжают работать 8,7 тысяч жителей этих городов. Между тем сами сормовичи, в особенности жители шестого и седьмого микрорайонов при таком расположении будут охотнее выбирать внеуличный транспорт.

- При выборе места расположения станции эксперты учли перспективы комплексного развития всего этого направления, сохранение исторических зданий в центре Сормова и зеленой зоны вдоль улицы Коминтерна, которую пришлось бы значительно сократить при реализации альтернативного варианта. Один из главных плюсов - это минимум транспортных неудобств на этапе строительства», - заметил глава региона.

В проектном бюро «Моспроект-3», которое подготовило все три варианта, отметили, что все три варианта продления Сормовско-Мещерской линии прорабатывались с учетом особенностей местности. Выбранное решение «позволит создать новые точки притяжения и строительства современной городской инфраструктуры».

Первый заместитель главы города Дмитрий Сивохин также заметил, что любой другой вариант привел бы к транспортному коллапсу.

Напомним, в настоящее время на этой ветке планируется пока только строительство станции «Сормовская», а станция промежуточная «Варя» является перспективной из-за малого расстояния перегона. Общая длина нового участка составит около 2,6 км. Работы оцениваются в 19,4 млрд рублей и должны быть завершены до конца 2026 года. Пассажиропоток на новой станции по предварительным оценкам должен составить порядка 7,8 млн человек в год.