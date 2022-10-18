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Общество18 октября 2022 8:40

Многодетная мать из Нижнего Новгорода сшила тысячу марлевых повязок для российских военных

Эти повязки помогают остановить кровотечение при подрыве на мине
Иван АЛЕКСЕЕВ
Ателье нижегородки пошило около тысячи повязок.

Ателье нижегородки пошило около тысячи повязок.

Фото: предоставлено героем публикации.

В селе Дивеево Нижегородской области живет многодетная мама и мастерица Алисия Мурс. Женщина делает благое дело — она создала свое ателье по пошиву специальной одежды для недоношенных и особенных детей, а еще активно занимается благотворительностью. Как только Алисия узнала, что хоть чем-то может помочь нашим бойцам на передовой — сразу же принялась за работу и стала отправлять партии специальных хирургических повязок. Одна из таких партий на 400 штук направлена в Белгород.

Ателье шьет одежду для недоношенных детей.

Ателье шьет одежду для недоношенных детей.

Фото: предоставлено героем публикации.

- Я познакомилась с одной девушкой из Казани. Она отвозила на фронт какие-то медикаменты и лично общалась с врачами. Однажды она мне позвонила и сообщила, что есть необходимость вот в таких хирургических ватниках, как их называют врачи. К ним есть определенные санитарные нормы (СанПиН). Так как в моем ателье создают одежду для недоношенных детей, эти нормы здесь строго соблюдаются, - рассказала собеседница «КП».

Повязки эти на самом деле у наших военных есть в нужном количестве но, чем плотнее повязка, тем лучше она останавливает кровь после подрыва на мине.

Врачи заметили, что эти повязки плотнее обычных.

Врачи заметили, что эти повязки плотнее обычных.

Фото: предоставлено героем публикации.

Кроме того, такие повязки используются еще и для аппарата Илизарова (по сращиванию переломов, прим.) и более плотная текстура сюда подходит лучше, поэтому у врачей и возник такой запрос.

Повязки используются для аппарата Илизарова.

Повязки используются для аппарата Илизарова.

Фото: предоставлено героем публикации.

Еще в июне в одном из местных сообществ Алисия организовала сбор средств на материалы и, как только все было закуплено, вместе со своими швеями принялась за работу.

- Именно для Белгорода мы еще летом пошили 400 повязок, и сейчас я вновь отправляю туда повязки. Помимо этого я передавала еще другим волонтерам в Екатеринбург, а они уже повезли непосредственно в Луганск. Мы шьем буквально за пару дней и отправляем. За несколько дней можем пошить двести повязок. Все зависит от средств , которые у нас есть. Одна пачка той самой ваты, которая необходима для пошива, стоит 230-250 рублей, а еще нужна марля - и за каждую сшитую маску я плачу швее по 75 рублей. Если посчитать, сколько всего повязок было пошито, то выйдет около тысячи, - добавила Алисия.

Наша героиня живет с четырьмя детьми, один из которых еще совсем грудничок. Мужа нет — развелись. Однако женщина не ищет оправданий, а ищет способы помочь другим. Старшая дочка следует ее примеру и помогает упаковывать посылки. Только так, с верой в Бога эта семья начинает каждый свой день и, конечно, же, на свою работу они получили благословение:

- Есть священник, который благословил меня на всю эту работу. Без молитв Серафиму Саровскому мы, конечно же, никуда. А еще к каждой повязке вкладываются православные крестики и поясочки, иконы в палаты и церковное масло. Святыни всегда вкладываем в посылки, чтобы у каждого воина был крест на груди!

География отправлений постепенно расширяется, запросы на повязки из Дивеева возникают то тут, то там. Отправлено уже четыре или пять партий, и вот в середине сентября Алисия в очередной раз возобновила работу.

Останавливаться на достигнутом женщина не собирается.

Останавливаться на достигнутом женщина не собирается.

Фото: предоставлено героем публикации.

- Прибывает много раненых, поэтому останавливаться мы не можем. С Божьей помощью я опять обратилась к людям со словами о том, что это необходимо. Сегодня я закупаю вату и марлю, а завтра швеи опять выходят на пошив повязок. К началу ноября мы планируем нашить и отправить очередную партию, - заключила собеседница.

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