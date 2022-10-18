Многодетная мать из Нижнего Новгорода сшила тысячу марлевых повязок для российских военных

Ателье нижегородки пошило около тысячи повязок. Фото: предоставлено героем публикации.

В селе Дивеево Нижегородской области живет многодетная мама и мастерица Алисия Мурс. Женщина делает благое дело — она создала свое ателье по пошиву специальной одежды для недоношенных и особенных детей, а еще активно занимается благотворительностью. Как только Алисия узнала, что хоть чем-то может помочь нашим бойцам на передовой — сразу же принялась за работу и стала отправлять партии специальных хирургических повязок. Одна из таких партий на 400 штук направлена в Белгород.

Ателье шьет одежду для недоношенных детей. Фото: предоставлено героем публикации.

- Я познакомилась с одной девушкой из Казани. Она отвозила на фронт какие-то медикаменты и лично общалась с врачами. Однажды она мне позвонила и сообщила, что есть необходимость вот в таких хирургических ватниках, как их называют врачи. К ним есть определенные санитарные нормы (СанПиН). Так как в моем ателье создают одежду для недоношенных детей, эти нормы здесь строго соблюдаются, - рассказала собеседница «КП».

Повязки эти на самом деле у наших военных есть в нужном количестве но, чем плотнее повязка, тем лучше она останавливает кровь после подрыва на мине.

Врачи заметили, что эти повязки плотнее обычных. Фото: предоставлено героем публикации.

Кроме того, такие повязки используются еще и для аппарата Илизарова (по сращиванию переломов, прим.) и более плотная текстура сюда подходит лучше, поэтому у врачей и возник такой запрос.

Повязки используются для аппарата Илизарова. Фото: предоставлено героем публикации.

Еще в июне в одном из местных сообществ Алисия организовала сбор средств на материалы и, как только все было закуплено, вместе со своими швеями принялась за работу.

- Именно для Белгорода мы еще летом пошили 400 повязок, и сейчас я вновь отправляю туда повязки. Помимо этого я передавала еще другим волонтерам в Екатеринбург, а они уже повезли непосредственно в Луганск. Мы шьем буквально за пару дней и отправляем. За несколько дней можем пошить двести повязок. Все зависит от средств , которые у нас есть. Одна пачка той самой ваты, которая необходима для пошива, стоит 230-250 рублей, а еще нужна марля - и за каждую сшитую маску я плачу швее по 75 рублей. Если посчитать, сколько всего повязок было пошито, то выйдет около тысячи, - добавила Алисия.

Наша героиня живет с четырьмя детьми, один из которых еще совсем грудничок. Мужа нет — развелись. Однако женщина не ищет оправданий, а ищет способы помочь другим. Старшая дочка следует ее примеру и помогает упаковывать посылки. Только так, с верой в Бога эта семья начинает каждый свой день и, конечно, же, на свою работу они получили благословение:

- Есть священник, который благословил меня на всю эту работу. Без молитв Серафиму Саровскому мы, конечно же, никуда. А еще к каждой повязке вкладываются православные крестики и поясочки, иконы в палаты и церковное масло. Святыни всегда вкладываем в посылки, чтобы у каждого воина был крест на груди!

География отправлений постепенно расширяется, запросы на повязки из Дивеева возникают то тут, то там. Отправлено уже четыре или пять партий, и вот в середине сентября Алисия в очередной раз возобновила работу.

Останавливаться на достигнутом женщина не собирается. Фото: предоставлено героем публикации.

- Прибывает много раненых, поэтому останавливаться мы не можем. С Божьей помощью я опять обратилась к людям со словами о том, что это необходимо. Сегодня я закупаю вату и марлю, а завтра швеи опять выходят на пошив повязок. К началу ноября мы планируем нашить и отправить очередную партию, - заключила собеседница.