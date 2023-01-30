Горностай-воришка пытался стащить улов у нижегородских рыбаков на Волге

Горностай пытался украсть щуку у рыбаков. Фото: принтскрин видео.

Озорной горностай прыгает по белому снегу - нет, эти кадры сняты не фотоловушкой в одном из природных заповедников страны. В минувшие выходные нижегородские рыбаки встретили представителя куньих на льду Волги в районе города Кстово и сначала даже приняли за ласку. Маленький хищник прыгал недалеко от проруби и с любопытством высматривал, как там обстоят дела с уловом. В конце концов одному из любителей зимней рыбалки удалось заснять пируэты пушистого гостя.

- Как [в телепередаче] «В мире животных»! - восхищенно заметил автор видео.

Уходя, мужчины все же оставили несколько рыбешек, чтобы порадовать горностая.

Пушистику этих угощений, очевидно, оказалось мало. Позднее появилось видео, как, пре этот же горностай самым наглым образом пытается утащить у рыбаков щуку. Рыбина явно больше зверька, и все его попытки заканчиваются фиаско. Горностай не сдается, сам прыгает в ведро с рыбой и пытается ухватиться чуть ниже — никак. Оборачивается на снимающую его камеру телефона, понимает, что опасности нет и повторяет свои действия. В конце концов одно неловкое движение рыбака вынуждает зверька оставить попытки и молниеносно скрыться с места преступления.

Отметим, что горностай является хищником. Зверек хорошо плавает и предпочитает селиться у воды. Помимо рыбы в его рацион входят грызуны, небольшие птицы и животные. В нашей стране он достаточно распространен, однако ввиду охоты, недостаточной кормовой базы и уничтожения мест обитания в некоторых отдельно взятых регионах горностай считается редкостью. Человеку горностай может быть как вреден, так и полезен — зверьки уничтожают ульи, но иногда их заводят специально для борьбы с мышами.