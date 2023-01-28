Таксист насмерть сбил пешехода в Нижнем Новгороде

Авария произошла около 15:25 в деревне Ольгино Нижнего Новгорода. Фото: УГИБДД по региону.

Смертельное ДТП произошло 28 января в Нижнем Новгороде, где пешеход погиб под колесами автомобиля такси. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла около 15:25 в деревне Ольгино Нижнего Новгорода. Там 22-летний водитель автомобиля «Киа Рио» сбил мужчину, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. От сильного столкновения лобовое стекло автомобиля пробито, а капот смят.

- В результате наезда пешеход скончался на месте. Пешеход - мужчина на вид около 50 лет, - сообщили в ведомстве.

Напомним, четыре человека погибли в ДТП в Нижнем Новгороде 27 января. Как оказалось, водитель машины «Хёндэ Солярис» совершил разворот через две сплошные и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком «Шахман».