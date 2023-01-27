Пассажир погиб, водитель в больнице: мусоровоз разнес легковушку в Нижегородской области

В этом ДТП погиб один человек. Фото: принтскрин видео.

Жуткая авария со смертельным исходом произошла на обходе города Богородск в Нижегородской области утром 27 января. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, в 7:36 на 422 километре автодороги Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород лоб в лоб столкнулись мусоровоз и легковушка.

- По предварительным данным водитель «КамАЗа» не выбрал безопасную скорость движения в связи с погодными условиями и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Санг Йонг», которая двигалась во встречном направлении, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Удар был настолько мощным, что иномарка превратилась в груду метала. Специалистам пришлось убрать двери, чтобы достать людей из авто. Большегруз тоже пострадал — передняя часть помята, прицеп улетел в кювет.

В результате аварии пассажир иномарки погиб на месте, а водителя доставили в больницу с тяжелыми травмами. Водитель мусоровоза не пострадал. Как уточнили дорожные полицейские, на момент ДТП все его участники были пристегнуты.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и экстренных служб. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.