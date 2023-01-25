Яндекс Такси запустил финансовый сервис для водителей-партнеров в Нижнем Новгороде

Для самозанятых водителей-партнеров Яндекс Такси в Нижнем Новгороде стали доступны новые дебетовые карты. Это цифровой продукт с платежной системой МИР. Его бесплатно выпускает и обслуживает АО «Яндекс Банк» (лицензия ЦБ РФ № 302). Оформить карту можно в приложении Яндекс Про, через которое водители получают заказы. Устанавливать отдельное мобильное приложение интернет-банка не понадобится. Информация о поступлениях на счет, расходах и денежных переводах видна в Яндекс Про.

Главное преимущество карты для водителей — моментальные выплаты за заказы без дополнительных сборов. Другие банки и сервисы за аналогичную услугу могут взимать комиссию. Спустя три минуты после окончания поездки деньги за нее перечисляют на карту.

Цифровую карту можно добавить в приложение Mir Pay для Android и использовать бесконтактную оплату. В ближайшие недели в Нижнем Новгороде станет доступно получение пластиковой (или, как ее называют, «физической») карты. Такая возможность уже действует в Москве и Санкт-Петербурге.

По карте для водителей предусмотрен кешбэк. 10% начислят при оплате топлива на заправках с помощью любого приложения Яндекса. По 5% дают за покупки на Яндекс Маркет и оплате заказа в ресторанах быстрого питания.