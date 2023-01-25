О советской системе образования, зарплатах учителей и нехватке педагогов: Глава нижегородского Минобра Ольга Петрова ответила на вопросы журналистов

Министр образования Петрова рассказала о новых образовательных проектах в Нижегородской области. Фото: телеграм-канал Ольги Петровой.

Наступивший 2023 год объявлен годом педагога-наставника. О том, что это значит и как меняется сама система образования, журналистам рассказала министр образования Нижегородской области Ольга Петрова.

О своем назначении

Всю последнюю неделю в Нижнем Новгороде обсуждали возможный переход Ольги Петровой на пост заместителя министра образования РФ. Журналисты рассчитывали, что во время встречи министр развеет или подтвердит эти слухи. Однако она предпочла сохранить интригу.

- Я не буду комментировать. Тема нашей встречи год педагога-наставника. Давайте об этом и говорить, - отрезала Ольга Петрова.

О новых проектах

- 2023 год объявлен годом наставника. И цикл мероприятий, посвященный этому, стартовал в нашем регионе еще в прошлом году. Мы все помним мероприятия на Нижегородской ярмарке, где была образовательная выставка, где были представлены все уровни образования. Основная идея, которую мы закладываем – это взаимосвязь всех уровней: садик, школы, среднее профессиональное образование, вузы и учреждения дополнительного образования.

Особый акцент в это время планируется сделать на работу с молодыми педагогами. Первой большой площадкой для этого станет Школа 800.

- У нас уже достигнута договоренность с Мининским университетом о полной интеграции студентов в процесс обучения и построения модели наставничества педагога. Чтобы те ребята, которые учатся на старших курсах, уже могли бы работать под руководством наших педагогов-наставников. Эта модель будет отработана на Школе 800 и потом масштабирована на другие школы, - заверила министр.

О муниципальной инициативе

По словам министра, сейчас большое внимание уделяется развитию собственных образовательных планов каждого муниципалитета. В этом направлении районы получили куда больше свободы, чем раньше.

- Кроме педагогического наставничества, мы продолжаем управленческое наставничество. И это наш проект «Измерение 52», - рассказала Ольга Петрова. - Это уникальный проект нашего региона. Мы сумели убедить всех руководителей муниципальных образований, что развитие образование на территории муниципалитета находится в их руках и зависит от дирекции школы и муниципалитета. Есть много возможностей для творчества, потому что все финансирование идет на уровне муниципалитетов. На данный момент 1/3 всех муниципалитетов уже разработали свои программы развития.

О советском образовании

- Сейчас многие спрашивают, почему вы не вернете советскую школу? Так вот советская система образования готовила специалистов, актуальных для времен 20-летней и 30-летней давности. В наши дни требования меняются, - отметила Ольга Петрова. - Сейчас от учителя и учеников требуются новые компетенции. Это и проектная деятельность, и критическое мышление, и умение быстро обработать большой объем информации и вынести главное. Это новые компетенции, которых не было в советской школе. И мы, сохраняя преемственность, не можем не давать детям новые необходимые навыки. Выход за границы школы и переход на следующую ступень должны подготовить ученика к реальной жизни.

О зарплатах учителей

Несмотря на расхожее мнение о маленьких учительских зарплатах, сейчас это уже не совсем так. По словам министра, заработать в этой профессии точно можно.

- У педагога есть возможность получать зарплату. Мы тут пытались переманить ко мне в учреждение одного педагога из школы, а она мне говорит: «У меня 70 тысяч оклад». И я понимаю, что я не могу ей такую сумму у себя платить. У меня у начальника учреждения потолок – 50 тысяч рублей, - напомнила министр. - Да, молодой выпускник имеет зарплату 20 тысяч. Но молодой выпускник везде имеет зарплату 20 тысяч, не только в педагогике. Средняя зарплата у учителей – 44 тысячи рублей, в вузах – 88 тысяч. Ставка минимальная – очень маленький оклад, но потом он понемногу добирает.

О молодых специалистах

По словам министра, тяжелее всего молодым сотрудникам в первые годы работы. Именно они получают минимальную зарплату.

- Конечно, хочется, чтобы стартовая зарплата была повыше. Школы сейчас уже доплачивают молодым педагогам, - отметила Ольга Петрова. - Самые сложные – первые пять лет, поэтому мы вышли с инициативой к губернатору о введении дополнительной поддержки на годы удержания в профессии. Если молодой специалист не выскочит из профессии за эти пять лет, то потом он начинает зарабатывать, а если не выдерживает – то выскакивает и уходит на домашнее репетиторство. Поэтому мы бы хотели сделать доплату молодым специалистам.

О нехватке учителей

Сейчас учителей в нижегородских школах хватает – уроки ведутся, ставки заняты. Однако министр признает, зачастую это делается за счет перераспределения нагрузки.

- В начале учебного года у нас не хватало около тысячи педагогов, - напомнила Ольга Петрова. – В основном, не хватало учителей начальных классов и английского языка. - К сожалению, закрыли нехватку мы за счет того, что многие педагоги просто взяли по 1,5 ставки. Что касается новых строящихся школ, то для них мы будем брать выпускников Мининского университета. У меня сейчас задача - весь выпуск университета привести в школы. Если я справлюсь, я скажу, что я молодец.