Две нижегородки прошли во второй тур шоу "Новые танцы" на ТНТ Фото: кадр с видео ТНТ.

Нижегородские танцовщицы Кристина и Яна Mafia прошли во второй тур шоу "Новые танцы" на канале ТНТ. Девушки выступили дуэтом в стиле вог. Выпуск с их участием вышел в эфир на канале ТНТ вчера, 15 октября.

Их соперницами стал дуэт Tatisha и Kutsa, а среди членов жюри были российский видеоблогер и музыкант Дима Масленников, не нуждающийся в представлении хореограф и наставник Мигель, а также танцовщица и хореограф Екатерина Решетникова.

Состав жюри. Фото: кадр с видео ТНТ.

Ранее нижегородки Яна и Кристина уже участвовали в первом сезоне шоу "Новые танцы" с домом MAFIA, но в этот раз решили прийти вдвоём. Оказалось, они подруги, а Кристина даже была одной из первых наставниц Яны. Их танец в стиле вог покорил всех членов жюри.

– Сижу как заворожённая, смотрю на руки, на кисти, на то, насколько это всё красиво либо перетекает, либо имеет чёткие формы, конкретные, – оценила выступление девушек Екатерина Решетникова. – Мне нравится эта эстетика, мне нравится, как вы это преподносите, мне нравится, что вы в это очень сильно верите. И мне нравится, что вы отличаетесь от всех. Благодарю, круто!

Девушки танцевали в стиле вог. Фото: кадр с видео ТНТ.

Мигель полностью согласился с Екатериной и сказал:

– Вы явно круто танцуете.

Кристина и Яна участвовали в первом сезоне шоу "Новые танцы" с домом MAFIA. Фото: кадр с видео ТНТ.

По словам Димы Масленникова, "девчонки его пленили".

– Это было мощно! – сказал Дима.

В результате прошедшего баттла между Tatisha и Kutsa и Кристиной и Яной Mafia жюри единогласно выбрали наших талантливых нижегородских танцовщиц. Мы поздравляем девушек с выходом во второй тур соревнований!