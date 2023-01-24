Центр Нижнего Новгорода затопило водой из-за прорыва старой трубы

На месте происшествия работают сотрудники водоканала. Фото: Нижегородский водоканал.

Проезжую часть затопило водой на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде днем 24 января. На участке дороги между Дмитриевской и Пороховой башнями кремля образовалась крупная лужа. К месту происшествия незамедлительно прибыли бригады Нижегородского водоканала. По информации предприятия, на этом участке произошло повреждение трубопровода диаметром 700 мм.

- В настоящее время на месте повреждения выставлены ограждения, производится уборка от наледи, рабочие АО «Нижегородский водоканал» осуществляют перекрытие воды. В ближайшие часы планируется снятие асфальтового покрытия, начато производство земляных работ, будет произведена уборка Зеленского съезда от наледи, - сообщили на предприятии.

Место проведения работ огорожено. Фото: Нижегородский водоканал.

Инцидент не привел к серьезным помехам в движении транспорта, однако некоторые учреждения в самом центре города на время остались без воды. Отключения коснулись зданий, где располагается выставочный комплекс НГХМ, гимназия №1, музей Пушкина и ресторан быстрого питания.

Работы планируют завершить до конца дня. Фото: Нижегородский водоканал.

Работы планируют завершить до конца дня. В водоканале особо отметили, что на этом участке трубопровода уже 16 лет не происходило никаких аварий.