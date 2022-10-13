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Общество13 октября 2022 16:03

Нижегородские руферы сняли на видео поцелуй на стреле башенного крана

Комментаторы осудили молодых людей за эту романтическую выходку
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
Нижегородские руферы сняли на видео поцелуй на стреле башенного крана. Фото: Типичный Нижний Новгород

Нижегородские руферы сняли на видео поцелуй на стреле башенного крана. Фото: Типичный Нижний Новгород

Нижегородские руферы поделились в Сети своим поцелуем на стреле башенного крана. Видеозапись, размещённая в группе "Типичный Нижний Новгород", называется "Поцелуй на высоте 100м!". Её автора зовут Алексей Алексеев.

– Парень целует девушку на стреле башенного крана, находясь на самом краю! – сказано в посте. – Не повторять!

Судить по видео сложно: использует девушка страховку или нет? Кто-то в комментариях утверждает, что разглядел страховочный трос. А вот сам Алексей явно свободно гуляет по крану, пританцовывает и держится за перекладины только одной рукой.

Пользователи соцсети в один голос осудили молодых людей и администратора паблика за "пропаганду" подобного досуга. Нижегородцы уверены, это может спровоцировать у подростков интерес к таким нездоровым развлечениям, что, как следствие, влечёт за собой несчастные случаи.

– Как они туда попали? Кто их пустил? Никто и ни за чем не смотрит что ли? Приходи кто хочешь и залезай, куда хочешь? – добавил Alex Gd.

– Какая глупость... одно неверное движение ... и всё, – прокомментировала Яна Ш..

К слову, страница Алексея Алексеева заполнена исключительно такими видео и фото. Очевидно, руфер он заядлый.

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