Нижегородские руферы сняли на видео поцелуй на стреле башенного крана. Фото: Типичный Нижний Новгород

Нижегородские руферы поделились в Сети своим поцелуем на стреле башенного крана. Видеозапись, размещённая в группе "Типичный Нижний Новгород", называется "Поцелуй на высоте 100м!". Её автора зовут Алексей Алексеев.

– Парень целует девушку на стреле башенного крана, находясь на самом краю! – сказано в посте. – Не повторять!

Судить по видео сложно: использует девушка страховку или нет? Кто-то в комментариях утверждает, что разглядел страховочный трос. А вот сам Алексей явно свободно гуляет по крану, пританцовывает и держится за перекладины только одной рукой.

Пользователи соцсети в один голос осудили молодых людей и администратора паблика за "пропаганду" подобного досуга. Нижегородцы уверены, это может спровоцировать у подростков интерес к таким нездоровым развлечениям, что, как следствие, влечёт за собой несчастные случаи.

– Как они туда попали? Кто их пустил? Никто и ни за чем не смотрит что ли? Приходи кто хочешь и залезай, куда хочешь? – добавил Alex Gd.

– Какая глупость... одно неверное движение ... и всё, – прокомментировала Яна Ш..

К слову, страница Алексея Алексеева заполнена исключительно такими видео и фото. Очевидно, руфер он заядлый.