«Сказали, что мои данные продали»: 19-летняя студентка из Нижнего Новгорода перевела мошенникам все сбережения родителей, отложенные на учебу

19-летняя студентка из Нижнего Новгорода отдала мошенникам все сбережения, отложенные на учебу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Неприятная история приключилась недавно с 19-летней студенткой из Нижнего Новгорода. Девушка стала жертвой телефонных мошенников и перевела им все накопления родителей, отложенных на ее обучение в вузе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В один из дней молодой нижегородке поступил звонок в одном из мессенджеров – звонил неизвестный номер. Женщина на том конце трубки представилась сотрудницей банка и начала говорить какие-то страшные вещи.

- Она сказала, что мои данные продали, - вспоминает студентка. - Спросила, в какое отделение банка я чаще всего хожу и как давно я там была. Узнала, сколько у меня средств на счету, и какими еще банками я пользуюсь.

Позднее девушке снова позвонили, на этот раз мужчина. Он сказал, что возбуждено уголовное дело, и чтобы не помешать ему, девушке не надо об этом никому рассказывать.

- Меня это еще больше насторожило, мне стало еще страшнее, - поделилась с полицейскими жертва аферистов. - Потом он сказал, что чтобы обезопасить мои деньги до поимки преступника, стоит их перевести. Сказал, что их отдадут. Я почему-то доверилась. Они меня сначала запугали, а потом обманули.

Выполнив все указания собеседника, девушка перевела деньги двумя операциями по 120 тысяч и 80 тысяч рублей. Затем стала ждать, когда ей вернут денежные средства, но «сотрудники банка» как в воду канули. Студентка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.