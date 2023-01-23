Улицы наконец-то станут белыми: Умеренный мороз и снег ожидаются в Нижнем Новгороде на этой неделе

Снег ожидается в Нижнем Новгороде на этой неделе. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В Нижнем Новгороде на этой неделе наконец-то пойдет снег. Январь в этом году выдался на редкость бесснежным, и из-за песка, которым коммунальщики щедро посыпают улицы, тротуары и обочины дорог превратились в грязное месиво. Однако на этой неделе, как обещают синоптики, в столице Приволжья выпадет снег. Его будет немного, но всё же.

Согласно прогнозу «Яндекс. Погоды», в Нижнем Новгороде всю неделю ожидается умеренно морозная погода с температурой воздуха -4…-6, и лишь в последний день немного похолодает.

В понедельник ожидается ясная погода, и если ночью температура воздуха была -15 градусов, то днем она упадет до более комфортной отметки -7. Ветра практически нет.

В ночь на вторник вновь будет -15, но днем термометры покажут -8…-10 градусов. Ожидается пасмурная погода, южный ветер усилится до 2 метров в секунду.

В среду днем синоптики прогнозируют небольшой снег. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3 метра в секунду, температура воздуха составит -4…-6 градусов – отличное время для прогулок.

В четверг будет по-прежнему облачно, но без осадков. Температура воздуха -3…-5 градусов.

А вот в пятницу вечером ожидается небольшой снег, при этом синоптики прогнозируют небольшой мороз до -7 градусов. Ветер по-прежнему будет дуть с юго-запада.

В субботу и воскресенье нижегородцев также порадует свежий снег, который выпадет в небольшом количестве. Ветер южный, 1-2 метра в секунду, в воскресенье похолодает до -10 градусов. Вполне хорошая погода для зимних развлечений на свежем воздухе!