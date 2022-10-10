В Нижнем Новгороде скончался клавишник «Ласкового мая» Михаил Афанасьев. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Настоящий злой рок обрушился в этом году на группу «Ласковый май». Не успели поклонники прийти в себя после смерти Юрия Шатунова, как произошла новая трагедия – в Нижнем Новгороде скончался клавишник «золотого состава» группы Михаил Афанасьев.

- Это уникальный человек, которого безумно любили все в группе «Ласковый май». Всегда все им дорожили и знали, насколько он надежный человек, - поделился в социальных сетях продюсер группы Андрей Разин. - Приношу самые искренние соболезнования о т моей семьи, от группы «Ласковый май», от Андрея Гурова, Олега Кристовского и всех ребят, которые работают со мной. Самые большие соболезнования, конечно, от Андрея Гурова, потому что Андрей пришел в группу в 11 лет и Миша стал практически его шефом, опекал его. По сути, следил за пацаном, чтобы у него все было хорошо, заменял ему и папу, и маму.

В свое время Михаил заменил отца и мать Андрею Гурову. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В составе «Ласкового мая» Михаил Афанасьев дал свыше 2600 концертов в разных городах страны. И везде брал на себя одну из самых сложных функций – тяжелые клавиши.

- Он всегда работал на самых тяжелых клавишах, работал с «расческой», которую мы выкупили в 88-м году у группы Space за 5 тысяч рублей. Эти клавиши Миша всю жизнь проносил, они весили почти 20 килограмм, - вспоминает Андрей Разин. - Он все это на своих плечах вынес . Space избавились от инструмента только потому, что им предложили такую огромную цену после концерта в «Олимпийском».

В составе группы он дал 2600 концертов. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Тесная дружба связывала Михаила Афанасьева и с Юрием Шатуновым. С ним они, кстати, не раз попадали в переделки. Один из таких курьезных случаев произошел на Волге.

- Миша - это парень удивительной души. У него прекрасные родители, брат, - вспоминает Андрей Разин. - Никогда не забуду, как мы с Юрой Шатуновым поплыли с его братом на военном корабле на ночную рыбалку и застряли на Волге. Это было ЧП – потому что он был военнослужащим, капитан судна этого. Еле –еле замяли это дело, потому что на борту был Юра Шатунов и Андрей Разин.

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