Рванул газовый баллон: Двое пожарных едва не погибли в горящем доме под Нижним Новгородом

Двое пожарных пострадали при взрыве газового баллона в Вачском районе. Фото: Виталий ТИМКИВ

Двое пожарных получили тяжелые травмы из-за взрыва газового баллона при тушении частного дома в Нижегородской области. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Страшный инцидент произошел вечером 13 января 2023 года в Вачском районе Нижегородской области. Тревожный звонок в дежурную часть поступил около 19:39. Очевидцы происшествия сообщили о пожаре в частном доме в деревне Медоварцево. Спасатели немедленно выехали на место возгорания.

- На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение дома с надворными постройками на площади 60 квадратных метров, - отметили в пресс-службе.

Сотрудники МЧС сразу же приступили к тушению пожара. Но случилось то, что спасатели не могли ожидать. Страшный взрыв охватил территорию полыхающего дома. Житель дома и двое пожарных пострадали.

Как оказалось, в горевшем здании находился газовый баллон. Но жильцы дома в силу страха или паники, кажется, забыли об этом. Они не предупредили спасателей МЧС о надвигающейся угрозе. И при развертывании пожарных рукавов, в доме взорвался газовый баллон. В результате этого 51-летний и 47-летний сотрудники МЧС получили травмы, относящиеся к категории тяжелых.

Потушить пожар смогли 13 человек личного состава и 5 единиц техники. Спасатели предполагают, что возгорание возникло из-за неисправности дымовой трубы.

В настоящее время Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет все обстоятельства и причины произошедшего несчастного случая.