Похолодание до -9 градусов ожидается в Нижнем Новгороде 21 января. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Небольшое похолодание до -9 градусов ожидается в Нижнем Новгороде в субботу, 21 января 2023 года. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Погода».

Так, с утра будет облачно с прояснениями, температура воздуха составит от -6 до -7 градусов. Ветер ожидается южный, со скоростью до 2,8 метров в секунду. Днем погодные условия практически не изменятся. Температура воздуха составит от -5 до -7 градусов. Стоит отметить, что к обеду ветер сменит направление на юго-восточное и сбавит порывы до 2,5 метров в секунду.

К вечеру в Нижнем Новгороде будет снова облачно с прояснениями, температура начнет снижаться. Так, термометры покажут от -7 до -8 градусов. А вот ночью температура воздуха будет колебаться от -8 до -9 градусов. Ветер ожидается юго-восточный, со скоростью до 2,1 метров в секунду.