Репродукции картин эпохи Возрождения появились на одноименной улице в Нижнем Новгороде

Всего представлено 15 работ. Фото: Телеграм-канал Натальи Сухановой.

Репродукции картин итальянских художников XIV — XV веков появились на улице Возрождения в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Информация об этом появилась в Телеграм-канале главы регионального Минкульта Натальи Сухановой.

Работы размещены на заборах частных домов. Фото: Телеграм-канал Натальи Сухановой.

Выставка называется «Улица Возрождения». На заборах частных домов размещены 15 работ именитых мастеров эпохи Возрождения. Среди представленных репродукций можно встретить, например, «Портрет молодого человека» руки флорентийца Давида Гирландайо, который вместе со своим братом Доменико принимал участие в росписи Сикстинской капеллы. Каждая работа снабжена QR-кодом, отсканировав который, можно узнать о ней много интересного.

Среди репродукций есть работа Давида Гирландайо. Фото: Телеграм-канал Натальи Сухановой.

- На улице Возрождения находится 25 частных домов, рядом расположена школа. И если у местных жителей появится интерес к мастерам живописи, это станет отличным поводом сделать еще один шаг навстречу искусству — посетить, например, Нижегородский художественный музей, - говорится в Телеграм-канале.

Выставка организована в рамках проекта «Культурный район». В этом году этот проект активно реализуется в Ленинском и Нижегородском районах города.

К слову, работы европейских художников можно увидеть в Доме Сироткина (Верхневолжская набережная, 3). Экспозиция работает на постоянной основе и доступна по Пушкинской карте.