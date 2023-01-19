«Ростелеком» поздравил победительниц конкурса «Спасибо интернету-2022»

Две нижегородки вошли в список победителей VIII Всероссийского конкурса «Спасибо интернету — 2022». Это мероприятие ежегодно проводится при поддержке «Ростелекома», Фонда пенсионного и социального страхования России, АНО «Цифровая экономика» и Российской ассоциации электронных коммуникаций. За все время его существования на конкурс поступило больше 29 тысяч работ от активных пенсионеров со всех уголков страны. В 2022 году в конкурсе участвовали почти пят тысяч человек, причем абсолютное большинство работ поступило из деревень, сел и небольших городов.

Задача участников конкурса — рассказать, как интернет помог им в достижении их целей. Так, в номинации «Портал gosuslugi.ru: мой опыт» первое место заняла Елена Невраева из села Казаково Вачского района. В своей работе она рассказала о решении поселковой проблемы с помощью цифрового сервиса. На улице, где живет Елена, дорога не асфальтирована. Проезжая часть была посыпана щебнем, но со временем вновь образовались неровности. Женщина оставила обращение на портале госуслуг, и в течение месяца проблема была решена.

- Пенсионеру интернет-сервисы особенно нужны, - считает победительница. - Ведь, гораздо проще и лучше с их использованием, например, оформить документы, не выходя из дома. Не нужно тратить время и силы на поездки в разные учреждения. Как никто знаю, что такое собрать стопку бумаг для получения пособия или важной справки. Я воспитала пятерых детей, часто приходилось оформлять разного рода документы, делать копии. Теперь интернет помогает нам избавиться от этой ненужной работы. Просто сел за компьютер и документы готовы.

В районном Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов каждого могут научить обращаться с компьютером и смартфоном.

- Наши пенсионеры очень современные. Они активно пользуются цифровыми сервисами, мессенджерами, зарегистрированы в социальных сетях. Люди работают, занимаются хобби, знакомятся, общаются, поддерживают связь через интернет с близкими. Люди старшего поколения также ежегодно участвую в конкурсе «Спасибо интернету». Наша победительница своим примером показала - после 50 лет жизнь только начинается, - рассказала директор центра Светлана Трифонова.

Ирина Архипкина из села Василевка Починковского района победила в номинации «Интернет-предприниматель, интернет — работодатель».Уже два года женщина создает корзинки из бумаги и ведет свою группу в социальной сети, с помощью которой продвигает и продаёт изделия.

Сама Ирина в прошлом педагог, а теперь социальный работник. Благодаря интернету у нее есть только дополнительный заработок и новые ученики.

- Хочется не только слушать других, но и себя как-то проявить, - рассказывает женщина. - Когда я работала учителем в школе, то была организатором всех мероприятий. Жизнь кипела! Сегодня я по-прежнему хочу быть активной. Глобальная сеть помогает продолжать учить и учиться самой, находясь в далекой деревне. Оказывается, есть молодежь, которая нуждается в моих знаниях и советах. Только благодаря интернету это стало возможно.

Обе победительницы получили поздравления от «Ростелекома», а также цветы, дипломы и подарки — модные планшеты, которые помогут им в достижении новых целей.

- Умение пользоваться сетевыми ресурсами и активность старшего поколения вызывает уважение. Им непросто, но они побеждают, покоряя совершенно новую для себя сферу. Мы видим, что цифровые навыки дают возможность пожилым чувствовать себя уверенными и современными, не отставать от жизни. Для нас это важно – как крупнейший провайдер телеком-услуг мы заинтересованы в том, чтобы цифровая грамотность населения была на уровне. Поэтому технологический ликбез Ростелекома системно охватывает все возрастные группы – от младших школьников до представителей серебряного возраста, - резюмировал вице-президент, директор нижегородского ПАО «Ростелеком» Евгений Петров.

Мария СОРОКИНА