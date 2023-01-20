«Зарежу! Убью ***!»: в Нижнем Новгороде банда из 15 человек избила толпу несовершеннолетних за отказ помочь инвалиду

Подростков избивали толпой. Фото предоставил Роман В.

Стали известны подробности жестокого нападения на несовершеннолетних у ТЦ «Золотая миля» в Нижнем Новгороде. По словам очевидца Романа, компания взрослых парней пыталась выманить деньги у ребят, но те быстро смекнули, в чем дело. Понимая, что план не удался, амбалы стали бить юношей и угрожать им. В результате пострадало пятеро человек, четверо из них несовершеннолетние.

- Конфликт начался из-за того что к моим друзьям подошел инвалид и попросил купить ему еду, а деньги пообещал скинуть им на карточку. Они отказались. В ответ он позвал своих друзей и началась драка. Минут пять они просто выясняли отношения, а затем начали избивать со словами «Зарежу! Убью ***!». Да, мат тоже был, а еще угрожали родителям. Все продолжалось минут сорок. Никто не пытался их разнять, все боялись, - рассказал очевидец произошедшего.

С одной стороны, отказывать угодившему в беду человеку с ограниченными возможностями — как-то не очень этично и гнев его защитников в какой-то мере даже можно понять, хоть это их и не оправдывает. Очевидец уверен, все это - не более, чем просто спектакль.

- Этот так называемый инвалид сам участвовал в драке — ногами прыгал по моим друзьям, которым не больше 18 лет. Ребята мельком знают эту компанию. Те уже взрослые, нигде не работают, ничего хорошего про них сказать не могу.

Потерпевшим удалось сбежать от агрессивных парней, и только благодаря этому госпитализация никому не потребовалась. В настоящее время юноши снимают побои и пишут заявления в полицию.

В пресс-службе регионального ГУ МВД корреспонденту «КП-Нижний Новгород» сообщили, что сначала информация о произошедшем появилась в соцсетях. Правоохранительные органы незамедлительно организовали проверку. Уже на следующий день, 19 января, в отдел полиции №8 начали поступать заявления.

- От законных представителей четверых несовершеннолетних в возрасте от 15-16 лет поступили заявления о причинении молодым людям телесных повреждений на улице Коминтерна в Сормовском районе города. Всем несовершеннолетним выданы направления на прохождение СМЭ. После получения результатов экспертизы, которая определит степень тяжести вреда, причинённого здоровью несовершеннолетних, будет дана правовая квалификация произошедшим событиям, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, полицейские нашли еще четырех вероятных участников драки, и только один из них оказался совершеннолетним. В настоящее время стражи порядка продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.