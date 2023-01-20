Ни хвоста, ни чешуи!

Парк-отель «Морозовский» гостеприимно принимал у себя спортсменов-рыболовов. В минувшее воскресенье здесь при поддержке АО «АПЗ» прошли первые Всероссийские молодежные соревнования по ловле на мормышку со льда.

Организатором мероприятия выступила Федерация рыболовного спорта России.

В Морозовку на соревнования съехались сильнейшие мормышечники в возрасте от 12 до 18 лет, всего 20 ребят. Было представлено три команды Нижегородской области, по одной из Ненецкого автономного округа и Республики Мордовия. В программе трех дней пребывания в парк-отеле – знакомство с водоемом, тренировочные выходы на лед и два соревновательных дня – суббота и воскресенье.

Акватория Морозовского пруда была поделена на зоны, в каждой из которых представители нескольких команд. Выход за флажки – только с разрешения судей. Посторонним вход на зону ловли строго запрещен. После старта спортсмены пробуют разные удочки. Только за один тур пришлось сверлить по 5-6 лунок, а лед на пруду после продолжительных морозов больше 20 см. На старте каждый участник получил пронумерованный мешок, куда складывал свою добычу. В конце каждого тура – один из самых волнительных моментов – взвешивание.

– Парк-отель – идеальное место для таких соревнований, – комментирует заместитель главного судьи, тренер-преподаватель Александр Хлопков. – Очень удобно, что номера, где живут дети, рядом с водоемом. Пруд прекрасный, у него нет перепадов в рельефе, и ребята соревнуются в равных условиях.

Интересно, что среди спортсменов было четыре девушки, которые ловко тянули рыбу из-под льда. Самая старшая участница – Галина Фадеева, имеет разряд КМС по рыбной ловле. Она поймала самую большую рыбу – окуня весом 364 грамма и стала обладательницей памятной медали.

В воскресенье состоялось торжественное подведение итогов и награждение победителей. С приветственным словом к ребятам, судьям, тренерам, родителям участников обратился президент Федерации рыболовного спорта Нижегородской области, председатель оргкомитета соревнований Николай Бондаренко:

– В этом замечательном месте мы провели прекрасные соревнования. Подышали свежим воздухом, пообщались с природой, подружились друг с другом. Обращаюсь к ребятам, которым до победы не хватило совсем чуть-чуть: не надо пасовать, роптать, нужно вырабатывать силу воли и идти только вперед. Год только начинается, впереди много побед. Учитесь у мастеров и двигайтесь дальше.

Приветствовали участников и депутаты Арзамасской городской Думы Вадим Карпычев и Артём Севлов.

– Поздравляю вас с завершением соревнований, – сказал Вадим Андреевич. – Очень рады, что турнир такого высокого уровня прошел на нашей арзамасской земле. Желаем вам процветания, расширения географии участников и, как говорят в вашем виде спорта, ни хвоста, ни чешуи!

– Приезжайте еще, очень приятно, что такой вид спорта развивается здесь у нас, – добавил Артём Сергеевич.

Абсолютной чемпионкой первых Всероссийских молодежных соревнований по ловле на мормышку со льда стала гостья из Мордовии Полина Ветрова. У девушки второй спортивный разряд, победа дает ей право повысить его до первого.

В командном зачете на высшую ступень пьедестала поднялась сборная команда в составе Вадима Агафонова (Ненецкий АО), Полины Ветровой (Мордовия), Ивана Курлова (Нижегородская область). Все вместе ребята поймали 3 кг 577 г рыбы.

От Арзамасского приборостроительного завода были предоставлены ценные подарки и сувениры для победителей.

В завершение исполнительный директор Федерации рыболовного спорта России Вадим Ульянов поблагодарил всех за помощь в организации и проведении турнира.

Наталья Глазунова

Фото Александра Барыкина