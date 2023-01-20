Мастерство «из рук в руки»

Наладчик станков и манипуляторов с ПУ фрезерной группы цеха №64 Антон Осипов трудится на Арзамасском приборостроительном заводе имени П.И. Пландина восемь лет, из них четыре – является наставником. За это время он помог освоить профессию и адаптироваться в коллективе трем молодым работникам.

– Процесс передачи опыта происходит без отрыва от производства. Начинаю с теории, потом демонстрирую ее на практике. Вместе с молодым наладчиком изготавливаем деталь, в ходе обработки обсуждаем мельчайшие нюансы, затем обмеряем готовое изделие. Со временем я лишь контролирую рабочего, если это необходимо, – рассказывает Антон.

Период наставничества длится полгода, после этого молодой рабочий начинает трудиться самостоятельно. Двое подопечных Антона – Вадим Чернышов и Антон Кузьмин – с ним в одной бригаде.

– В цех я пришел после училища, без опыта работы. На участке была группа из семи станков с разными стойками, – рассказал Антон Кузьмин. – Наставник помог разобраться с оборудованием, объяснял понятно, подробно, доступно. У него просто педагогический талант, он легко находит подход, объясняет сложные вещи на простых примерах.

Перед наладчиками станков и манипуляторов с ПУ стоят задачи по настройке, проверке и отладке оборудования.

– Профессия у нас специфическая, ее тонкостям нигде не научат, кроме как на производстве. От того, насколько правильно выстроена программа, зависит точность изготовления деталей, а в серийном производстве все изделия должны быть как одно, – отмечает Антон Осипов. – Благодаря системе наставничества бесценный рабочий опыт передается «из рук в руки».

Антон не раз доказывал свое мастерство не только на производстве, но и в заводском конкурсе профессионального мастерства «Золотые руки», где три года подряд занимал первые места. Своим опытом участия в конкурсе он тоже делится с молодыми рабочими.

– Антон Осипов помогал мне готовиться к «Золотым рукам-2022». Досконально объяснял, на что обратить внимание в теории и что делать на практическом этапе, – рассказывает Вадим Чернышов. – Во многом благодаря ему у меня с первой попытки 3 место! Антон всегда говорит: «Не торопись и будь внимательнее». Эти наставления помогают мне в работе.

Екатерина Ядрова

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