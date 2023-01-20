Трудовой пример

Наладчик станков с ЧПУ цеха №56 АО «АПЗ» Дмитрий Кукушкин стал призером областного конкурса «Наставник года-2022» в номинации «Лучшая модель наставничества в профессиональном образовании».

Материалы на конкурс направил Арзамасский приборостроительный колледж.

– На базе колледжа не первый год реализуется целевая модель наставничества, и в связке «работодатель – студент» есть достойные результаты, – отмечает заместитель директора по воспитательной работе АПК Александр Апарин. – Наш выпускник Дмитрий Кукушкин при методической и практической поддержке руководителя ресурсного центра колледжа Дмитрия Ивановича Митина готовил наших студентов, трое из которых стали призерами и победителями WorldSkills Russia по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ»: Никита Кощеев – победитель регионального этапа, бронзовый призер AtomSkills, Алексей Дарчев тоже стал победителем регионального этапа, Иван Зарезов занял 2 место.

Торжественная церемония награждения финалистов областного конкурса «Наставник года-2022» прошла 23 декабря в Нижнем Новгороде в рамках регионального форума по реализации целевой модели наставничества.

По словам участников форума, наставничество должно быть на всех этапах становления личности подрастающего поколения, а конкурс «Наставник года» воодушевляет и открывает новые профессиональные перспективы перед наставниками.

Дмитрий Кукушкин, наладчик станков с ЧПУ цеха №56 АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»:

– Все началось с чемпионата WorldSkills. В 2015 году я был одним из первых участников от нашего колледжа. Когда по возрасту уже не подходил, заместитель директора Павел Николаевич Корсаков обратился ко мне с просьбой помочь ребятам, которые будут участвовать в конкурсе. Сразу откликнулся, потому что понимал, насколько важно вовремя подготовить замену. Так началось мое наставничество, ставшее, можно сказать, хобби – мне это интересно. В свободное от работы время прихожу в колледж и занимаюсь со студентами. Понимающих ребят, которым работать на станке действительно интересно, видно сразу, им свои знания и опыт передаю с радостью. В декабре прошлого года меня пригласили в АПК в качестве технического эксперта на демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. Рад за тех, кто сдал его успешно. Надеюсь, скоро встретимся с ними на заводе.

Справка:

Конкурс «Наставник года» проводится Министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области совместно с Нижегородским центром развития воспитания детей и молодежи «Сфера». Его цель – повышение значимости и престижа наставнической деятельности, выявление лучших практик наставничества.

В 2022 г. на конкурс поступило 175 заявок из 28 муниципальных округов и 4 районов Нижнего Новгорода.

Ирина Балагурова

Фото предоставлено АПК