Мороз, пронизывающий ветер и купальники: Как прошло Крещение 2023 в Нижнем Новгороде

В ледяные проруби ночью 19 января окунулись свыше восьми тысяч нижегородцев. ФОТО: Кира Мишина.

Празднование Крещения в Нижнем Новгороде традиционно не обходится без крещенских купелей. Несмотря на любой холод и мороз жители приволжской столицы не отказываются от привычки окунуться в ледяную прорубь. В этом году таких смельчаков нашлось больше восьми тысяч.

- Я каждый год окунаюсь в прорубь – без этого даже не представляю Крещения, - признается пенсионерка Валентина Федоровна. – Сегодня пришла вместе с внучкой – пусть и она постепенно перенимает традиции.

ФОТО: Кира Мишина.

В этом году в Нижегородской области было подготовлено 70 мест для купаний, восемь из них на территории самого Нижнего Новгорода. Все они были предварительно обследованы водолазами.

- Городская комиссия проверила всё необходимое - палатки, подъезды к купелям. На местах будут работать спасатели и полиция, - еще накануне сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. - Им помогут наши городские волонтеры. Прошу всех соблюдать технику безопасности: не принимать алкоголь перед купанием, помнить о своем здоровье, учитывать рекомендации врачей.

ФОТО: Кира Мишина.

В обеспечении безопасности нижегородцев были задействованы 174 человека и 39 единиц техники. Среди них пожарные, спасатели и инспекторы ГИМС. К счастью, их помощь не понадобилась – крещенские купания обошлись без происшествий.

- Погода, правда, сегодня подкачала, - ежится на холодном ветру нижегородка Екатерина Меркулова. – Есть небольшой морозец, но уж больно пронизывающий ветер. От этого еще холоднее!

Впрочем, несмотря на холода, нижегородки смело раздевались до купальников и ныряли в ледяные проруби. Правда, едва вынырнув, тут же старались закутаться в теплые халаты и бежали греться в палатки. Многие приходили к купелям целыми семьями – с детьми и внуками.

ФОТО: Кира Мишина.

Стоит отметить, что последние два года крещенские купания проходили в Нижнем Новгороде с множеством коронавирусных ограничений. Так что в этом году купели впервые работали в прежнем формате.

Тем временем в соборе Александра Невского митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий провел Божественную литургию. После этого он совершил Великое освящение воды.

- Я сам сподобился в Крещенский сочельник быть на Иордане, куда притекает огромное количество паломников. Испытываешь особый трепет, когда после водоосвящения выпускают голубей, и они пролетают над всеми собравшимися, и кажется, что благодать Божия нисходит на каждого человека, - рассказал митрополит.