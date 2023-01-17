Алмаз и Ландыш родились в Нижегородской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С каждым годом нижегородцы выбирают все более необычные имена для своих новорожденных детей. Не стал исключением и прошедший 2022 год. Алмаз, Ландыш, Одиссей, Офелия – вот лишь некоторые имена маленьких горожан.

Рождаемость снизилась

В прошедшем году в Нижегородской области родилось 24 242 ребенка. Это на 8% меньше, чем годом раньше. Мальчиков среди новорожденных оказалось больше, чем девочек. В частности, за год в регионе появилось на свет 12 410 мальчиков и 11 832 девочки.

- Чаще всего в прошедшем году матерями становились женщины в возрасте от 30 до 39 лет и в возрасте от 20 до 29 лет, - рассказала руководитель управления ЗАГС Ольга Краснова. – Всего за год в области родилось 293 двойни и три тройни. Вес самого крупного новорожденного мальчика составил 5 кг 430 грамм, а самой крупной девочки – 5 кг 530 грамм. А вес самых маленьких малышей составлял всего по 480 грамм. Всех удалось спасти, и они выжили.

Самые популярные имена

В 2022 году самым популярным мужским именем для новорожденных стал Михаил. Также в тройку лидеров попали Александр и Артем.

- Впервые за много лет самым популярным именем стал Михаил – им назвали 590 мальчиков, - отметила Ольга Краснова. – Также популярными остаются Александр (586) и Артем (577). Среди девочек самым популярным именем стала София – 573 новорожденных ребенка. Еще в тройке самых популярных Анна (471) и Виктория (468).

По словам Ольги Красновой, за последний год в Нижегородской области родилось 415 Ев и всего 16 Адамов. А вот в случае с Петром и Февронией ситуация противоположная – на 36 Петров приходится всего три Февронии.

Браки и разводы

За последний год в Нижегородской области заметно подросло число браков – на 13,7%. Всего узами брака себя решились связать 21 374 пары. Самыми популярными датами для свадеб стали те, в которых фигурировала цифра 22. В частности, больше всего браков было заключено 22 августа 2022 года – 445 браков.

- Чаще всего в брак вступали нижегородцы в возрасте от 25 до 25 лет, - рассказала Ольга Краснова. – Следующая по популярности группа от 35 лет и старше.

А вот самыми возрастными молодоженами стала пара, где супругу исполнилось 96 лет, а жене – 78 лет. Для обоих это уже не первый брак.

Что касается браков с иностранцами, то здесь отмечается заметное снижение. В первую очередь, это обусловлено сложившейся геополитической ситуацией.

- Если говорить о браках с иностранцами, то заключались они, в основном, с гражданами СНГ – Азербайджан, Армения, Украина и другие страны, - отметила Ольга Краснова.

За последний год в Нижегородской области снизилось и число разводов. Причем, как отмечают специалисты, это уже стало тенденцией – ежегодно количество разводов в регионе снижается.

- В общей сложности, за год в Нижегородской области было зарегистрировано 12 998 разводов, - отметила Ольга Краснова. – Это на 1,5% меньше, чем годом ранее. Чаще всего разводились люди в возрасте от 25 до 39 лет.

КОНКРЕТНО

Какие редкие имена для детей выбирали нижегородцы?

Необычные имена мальчиков:

Феофан, Доминик, Феликс, Кузьма, Харитон, Михей, Оскар, Сила, Герасим, Одисей, Евдоким, Назарий, Аврелий, Леонтий, Гаспар, Лавр, Сафрон, Алмаз, Тим, Леонард, Корней, Фрол, Моисей, Сулейман.

Необычные имена девочек:

Виринея, Матрёна, Кая, Рубина, Божена, Агафья, Пелагея, Джаванна, Меланика, Мадленна, Лукреция, Арлета, Ливадия, Ландыш, Устина, Ариэль, Валенсия, Грета, Беатриса, Ярославна, Вилена, Милолика, Луна, Русалина, Акулина, Феодора, Марфа, Офелия.