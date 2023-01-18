Дмитрий Харатьян и Нонна Гришаева выступят в Дзержинске на кинофестивале «Черноречье Фест»

Всероссийский кинофестиваль «Черноречье Фест» стартует в Дзержинске 22 февраля. ФОТО: Александр Воложанин

Город Дзержинск известен как промышленный центр Нижегородской области. Однако теперь в его жизни начинается новая глава – культурная. В этом году здесь впервые пройдет Всероссийский кинофестиваль «Черноречье Фест» (12+). О том, какая программа ждет любителей кино и кого из звезд смогут увидеть жители Дзержинска, рассказали организаторы мероприятия на пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре.

Большая звездная команда

Вообще Дзержинск в мире кинематографа отнюдь не новичок. Когда-то здесь снимали фильм «Честное пионерское» и эпизоды сериала «Метод», а в конце 90-х здесь даже был организован кинофестиваль «Ока». И вот спустя 20 лет история повторяется – в Дзержинске вновь стартует кинофестиваль.

- Я сам родился в Горьком, но все детство провел в Дзержинске, поэтому это для меня родной город, - признается актер, директор кинофестиваля «Черноречье Фест» Сергей Балашов. – Когда я познакомился с Сергеем Новожиловым и попал в фестивальное движение, то у меня появились – а почему везде есть кинофестивали, а в Дзержинске нет? Тогда я и предложил провести кинофестиваль в моем родном городе. Вариантов названий было много, но и в итоге выбрали «Черноречье Фест». Это будет кинофестиваль отечественного кино с большим звездным составом. Достаточно сказать, что председателем жюри в категории «короткометражного кино» будет Татьяна Колганова, а председателем жюри в полнометражных фильмах – любимый всеми гардемарин Владимир Шевельков.

Также в рамках кинофестиваля пройдут творческие вечера Ирины Муравьевой, Дмитрия Харатьяна, Нонны Гришаевой…Так что команда очень сильная.

Идеальные даты

Открытие кинофестиваля запланировано на 22 февраля, а затем в течение пяти дней жители Дзержинска смогут наслаждаться кинопоказами, спектаклями, творческими вечерами и мастер-классами. Мероприятия будут проходить на трех основных площадках - ДК химиков, Дзержинский театр драмы и Дзержинский театр кукол.

- Фестивальным движением я занимаюсь вот уже сорок лет. Через меня прошло множество мероприятий, в том числе «Кинотавр», - поделился продюсер, президент кинофестиваля «Черноречье Фест» Сергей Новожилов. - Поэтому когда Сергей предложил провести кинофестиваль в Дзержинске, я первым делом решил познакомиться с городом. И скажу сразу – Дзержинск мне понравился. Хотя это промышленный город, к идее проведения кинофестиваля здесь проявили большой интерес. Я встретился с мэром города – Иваном Николаевичем, потом с департаментом культуры. И все как-то закрутилось. Мы специально выбрали такие даты, чтобы они не совпадали с другими кинофестивалями. И оказалось очень удачно – сразу после открытия будет четыре выходных дня, и жители Дзержинска смогут посетить все мероприятия. Наша задача – максимально вовлечь жителей, чтобы фестиваль стал событием для города.

Творческие вечера и кинопоказы

За пять дней кинофестиваля горожан ждет весьма насыщенная программа. Причем задействованы будут почти все главные городские площадки. В частности, открытие и закрытие «Черноречья Фест» пройдет в ДХ химиков. Здесь же пройдет творческий вечер Дмитрия Харатьяна, на который он приедет в сопровождении своего музыкального ансамбля. На этой же площадке запланированы спектакли «Любимая женщина Дон Жуана» и «Счастье у каждого свое».

- В театре драмы в тот же день, что и церемония открытия, пройдет творчески вечер Ирины Муравьевой, - рассказал Сергей Новожилов. - Далее здесь запланирован творческий вечер Нонны Гришаевой. На этой же площадке пройдет спектакль с участием Лизы Арзамасовой и Оскара Кучеры «Ночь ее откровений».

А вот в театре кукол будут проходить спектакли малой формы, среди которых моноспектакль Андрея Межулиса «Вертинский» и спектакль Алены Биккуловой «Анна Герман». Сейчас билеты на все эти мероприятия уже раскупаются горожанами.

Как попасть

- Для Дзержинска проведение такого масштабного фестиваля – это огромное событие, ведь в город приезжают звезды такого уровня, - отметила начальник управления культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска Анна Куликова. - Билеты уже продаются, на некоторые спектакли билеты можно приобрести по Пушкинской карте. Что касается мастер-классов, то на них смогут попасть только представители профессионального сообщества - работники наших театров, театральных студий, творческих коллективов. Это позволит им повысить свой профессиональный уровень. Если у кого-то есть такое желание, то стоит обращаться в управление культуры.

А вот показы конкурсной программы будут совершенно бесплатными. Правда, попасть на них можно будет только по пригласительным билетам. Чтобы их получить, нужно предварительно пройти электронную регистрацию или получить билеты в кассе.