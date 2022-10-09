Нижний Новгород и Городец показали в программе "Поехали!" на Первом канале. Фото: Первый канал

Нижний Новгород и Городец показали в программе "Поехали!" на Первом канале 8 октября 2022 года. Приволжскую столицу и область посетили ведущие Мария Осадник и Евгений Покровский. Запись программы можно найти на сайте Первого канала.

Первым делом, направляясь в Нижегородскую область из Кинешмы, ведущие прибыли в Городец. Их впечатление о городе – "зажиточное купеческое село". Мария и Евгений отметили, что проехать Городец на машине недостаточно. Город нужно исследовать пешком, "прочувствовать ногами".

Позднее к ведущим присоединилась экскурсовод Алёна Белова. Вместе они обошли различные улицы и достопримечательности.

Затем Мария и Евгений прошлись по набережной, пообщались с рыбаками и познакомились с музеем и выставочным центром "Город мастеров", где выпили иван-чай с фирменными городецкими пряниками.

Городец. Фото: Первый канал

Следующим на очереди был сам Нижний Новгород. Здесь Осадник и Покровский остановились в одной из старейших гостиниц города на Стрелке, осмотрели пакгаузы, посетили Горьковский автомобильный завод и прокатились на новой газели E-NN.

Вечером ведущие программы прогулялись по Большой Покровской, попробовали нижегородский стрит-фуд. На следующий день они посетили "Заповедные кварталы", Домик Каширина, Нижегородский кремль и Чкаловскую лестницу. В конце концов Мария и Евгений добрались и до канатной дороги.

А вот увидеть прославленные нижегородские закаты им не довелось – помешала погода.