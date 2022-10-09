Кировчанка обокрала пенсионерку из Лыскова на полмиллиона рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Кирова украла у пенсионерки из города Лысково Нижегородской области более полумиллиона рублей. Обвиняемую разыскали и задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о краже, о чём сообщили в ГУ МВД России по региону. Теперь же расследование дела завершилось.

По данным ведомства, женщина приехала из Кирова к родственникам в Лысково в апреле 2022 года. Спустя некоторое время она попросила свою племянницу помочь ей проверить счётчик газа в доме пенсионерки. Родственница обвиняемой ни о чём не догадывалась и стала выписывать показатели счётчика в заранее приготовленную тетрадь.

В это время злоумышленница прокралась в одну из комнат дома, где находились 520 тысяч рублей. Она похитила их и скрылась.

Пожилая жительница Лыскова заметила пропажу и обратилась в полицию.

Следователи установили причастность кировчанки к исчезновению денег. После чего, менее чем через неделю, полиция отыскала воровку в Кирове и передала её в Нижегородскую область. К тому моменту похищенных денег при себя задержанная уже не имела. Женщину заключили под стражу.

Обвиняемая признала вину частично, но утверждает, что похитила только 240 тысяч рублей.

К настоящему моменту расследование уголовного дела завершено. Материалы с утверждённым обвинением переданы в суд на рассмотрение. За хищение средств осуждённой грозит до шести лет лишения свободы.