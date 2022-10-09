Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 октября 2022 13:33

Кировчанка обокрала пенсионерку из Лыскова на полмиллиона рублей

Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
Кировчанка обокрала пенсионерку из Лыскова на полмиллиона рублей

Кировчанка обокрала пенсионерку из Лыскова на полмиллиона рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Кирова украла у пенсионерки из города Лысково Нижегородской области более полумиллиона рублей. Обвиняемую разыскали и задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о краже, о чём сообщили в ГУ МВД России по региону. Теперь же расследование дела завершилось.

По данным ведомства, женщина приехала из Кирова к родственникам в Лысково в апреле 2022 года. Спустя некоторое время она попросила свою племянницу помочь ей проверить счётчик газа в доме пенсионерки. Родственница обвиняемой ни о чём не догадывалась и стала выписывать показатели счётчика в заранее приготовленную тетрадь.

В это время злоумышленница прокралась в одну из комнат дома, где находились 520 тысяч рублей. Она похитила их и скрылась.

Пожилая жительница Лыскова заметила пропажу и обратилась в полицию.

Следователи установили причастность кировчанки к исчезновению денег. После чего, менее чем через неделю, полиция отыскала воровку в Кирове и передала её в Нижегородскую область. К тому моменту похищенных денег при себя задержанная уже не имела. Женщину заключили под стражу.

Обвиняемая признала вину частично, но утверждает, что похитила только 240 тысяч рублей.

К настоящему моменту расследование уголовного дела завершено. Материалы с утверждённым обвинением переданы в суд на рассмотрение. За хищение средств осуждённой грозит до шести лет лишения свободы.

ЧППроисшествия: КРИМИНАЛ