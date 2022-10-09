Семь автомобилей загорелись в Нижнем Новгороде ночью 9 октября. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Сразу семь машин пострадали от огня в Приокском районе Нижнего Новгорода прошедшей ночью 9 октября. Один из автомобилей сгорел полностью, а шесть других обгорели частично. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным ведомства, о пожаре на улице Горной у дома № 11 стало известно в 02:40 9 октября 2022 года. Когда на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, горели две машины. Существовала угроза того, что огонь перекинется на соседние автомобили, очень близко припаркованные друг к другу.

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В результате одна машина сгорела полностью, шесть других в разной степени пострадали. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Огонь тушили 16 человек личного состава МЧС, задействовав три единицы техники.

Причина пожара ещё не установлена.