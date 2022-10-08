Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 октября 2022 13:23

Нижегородские леса избавили от 57 несанкционированных свалок благодаря акции "Чистый лес"

С территорий лесного фонда вывезли 800 кубометров мусора
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
Нижегородские леса избавили от 57 несанкционированных свалок благодаря акции "Чистый лес"

Нижегородские леса избавили от 57 несанкционированных свалок благодаря акции "Чистый лес"

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

57 несанкционированных свалок ликвидировали в лесах Нижегородской области в рамках акции "Чистый лес" в 2022 году. Общая площадь этих свалок превышала 5,3 гектара, а вывезено было свыше 800 кубометров мусора, о чём рассказали в пресс-службе нижегородского правительства.

Акция прошла на территории Сокольского, Навашинского, Шахунского, Лысковского, Ковернинского, Кстовского, Краснобаковского, Городецкого, Кулебакского, Вачского, Воскресенского, Ветлужского, Выксунского, Богородского, Борского, Балахнинского и Арзамасского районов Нижегородской области.

– Свалки в лесу наносят серьёзные ущерб как окружающей среде, так и её обитателям. Отмечу, что, кроме наших лесничеств, акция объединяет неравнодушных нижегородцев, волонтёров и школьные лесничества. Выражаю огромную благодарность всем участникам этой акции, – сказал министр регионального Минлесхоза Роман Воробьёв.

Очищали лес от мусора волонтёры и школьники.

Очищали лес от мусора волонтёры и школьники.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Например, в Лысковском межрайонном лесничестве ликвидировали три несанкционированные свалки объёмом 11 кубометров, собрали и вывезли свыше 30 мешков мусора. Всё это было сделано руками волонтёров и учеников средней школы №2.

В Минлесхозе Нижегородской области обратили внимание, что акция "Чистый лес" существует для улучшения санитарно-экологической обстановки, для формирования экологической культуры и воспитания бережного отношения к природе.

Кроме того, в ведомстве напомнили о штрафах, предусмотренных за оставление мусора в лесу: для граждан – от 500 до 1 000 рублей; для должностных лиц – от 1 000 до 2 000 рублей; для юрлиц – от 10 000 до 20 000 рублей.

Помимо этого, прописаны штрафы и за захламление леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами: для граждан – от 15 000 до 30 000 рублей; для должностных лиц – от 30 000 до 50 000 рублей; для юрлиц – от 100 000 до 400 000 рублей.

КАРТИНА ДНЯ