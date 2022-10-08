Нижегородские леса избавили от 57 несанкционированных свалок благодаря акции "Чистый лес" Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

57 несанкционированных свалок ликвидировали в лесах Нижегородской области в рамках акции "Чистый лес" в 2022 году. Общая площадь этих свалок превышала 5,3 гектара, а вывезено было свыше 800 кубометров мусора, о чём рассказали в пресс-службе нижегородского правительства.

Акция прошла на территории Сокольского, Навашинского, Шахунского, Лысковского, Ковернинского, Кстовского, Краснобаковского, Городецкого, Кулебакского, Вачского, Воскресенского, Ветлужского, Выксунского, Богородского, Борского, Балахнинского и Арзамасского районов Нижегородской области.

– Свалки в лесу наносят серьёзные ущерб как окружающей среде, так и её обитателям. Отмечу, что, кроме наших лесничеств, акция объединяет неравнодушных нижегородцев, волонтёров и школьные лесничества. Выражаю огромную благодарность всем участникам этой акции, – сказал министр регионального Минлесхоза Роман Воробьёв.

Очищали лес от мусора волонтёры и школьники. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Например, в Лысковском межрайонном лесничестве ликвидировали три несанкционированные свалки объёмом 11 кубометров, собрали и вывезли свыше 30 мешков мусора. Всё это было сделано руками волонтёров и учеников средней школы №2.

В Минлесхозе Нижегородской области обратили внимание, что акция "Чистый лес" существует для улучшения санитарно-экологической обстановки, для формирования экологической культуры и воспитания бережного отношения к природе.

Кроме того, в ведомстве напомнили о штрафах, предусмотренных за оставление мусора в лесу: для граждан – от 500 до 1 000 рублей; для должностных лиц – от 1 000 до 2 000 рублей; для юрлиц – от 10 000 до 20 000 рублей.

Помимо этого, прописаны штрафы и за захламление леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами: для граждан – от 15 000 до 30 000 рублей; для должностных лиц – от 30 000 до 50 000 рублей; для юрлиц – от 100 000 до 400 000 рублей.