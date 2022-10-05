«Вам звонят из службы безопасности банка»: Спецназ взял штурмом мошеннический колл-центр в Нижнем Новгороде

"Операторы" явно не ждали гостей. Фото: кадр с видео МВД России.

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции накрыли мошеннический колл-центр, операторы которого по телефону разводили на деньги доверчивых людей. От рук аферистов пострадали жители нескольких регионов России, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Организаторы криминальной схемы использовали в качестве офиса квартиру в обычной многоэтажке в спальном районе Нижнего Новгорода. Тут их и повязали: для поимки предполагаемых преступников спецназу пришлось брать штурмом квартиру на втором этаже. Они забрались по лестнице, разбили окно и в считанные секунды оказались в квартире. «Операторы» - несколько крепких молодых мужчин – явно не ожидали гостей, и уже через минуту лежали лицом в пол. В это время сотрудники проводили обыски в квартире.

Залезать пришлось через окно - благо квартира находилась на втором этаже. Фото: кадр с видео МВД России.

- В ходе обысков изъяты оргтехника, финансовые документы, печати, банковские карты, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение, - рассказала Ирина Волк.

Сотрудники полиции установили, что мошенники звонили людям, которые ранее оформляли заявки на кредиты, и предлагали помощь в ускорении получения займов. Для этого якобы нужно было внести страховые взносы или произвести другие платежи. "Вам звонят из службы безопасности банка...", - с этих слов зачастую мошенники начинают диалог. Доверчивые граждане попадались на уловку аферистов и отправляли им кругленькие суммы, но после получения денежных средств "благодетели" переставали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сейчас полицейские устанавливают сумму ущерба. Жертвами аферистов стали жители Новосибирской, Красноярской, Белгородской и Курской областей. Четверо подозреваемых взяты под стражу, двое находятся под домашним арестом.