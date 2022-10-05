Игла от шприца попалась нижегородцам в куске свинины из гипермаркета. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Опасную находку сделали нижегородцы, купившие к обеду мясо в магазине: в куске свинины они нашли обломанную иглу от шприца. Об этом сообщатся в паблике «Типичный Нижний Новгород» ВКонтакте.

По словам автора сообщения, свинина была куплена в одном из крупных сетевых гипермаркетов на улице Родионова. Заметили «сюрприз» не сразу, а только когда уже стали кушать продукт.

- После приготовления, когда стали резать мясо, в нём была найдена обломанная игла от большого шприца! — рассказал автор сообщения. К счастью, опасный предмет вовремя заметили, и никто не успел травмироваться. Чьего производства было мясо с неприятным «бонусом», не сообщается.

К счастью, никто не поранился. Фото: Типичный Нижний Новгород

В комментариях некоторые интернет-пользователи предположили, что, возможно, через эту иглу мясо накачивали рассолом для увеличения массы, но очевидно, что на мясокомбинатах это делают не вручную, а с помощью специальных аппаратов – инъекторов. Наиболее вероятной видится версия, что игла попала в мясо еще при жизни животного во время инъекций от различных заболеваний.

- Это обычная ветеринарная игла. Кусок мяса, скорее всего, шея, куда обычно колют живым свиньям вакцины, антибиотики и прочее, чтобы свинья не болела. При таких уколах иногда иглы ломаются. Бывает, - пояснил один из комментирующих с ником Топот Топотушкин.

- Большое животное всегда отличается от маленьких домашних животных. Те, что больше, они всегда буйные, и сломать иглу им не составляет труда, особенно когда делаешь им уколы. Ситуация обычная, в принципе, - добавила нижегородка Анастасия Д.

Стоит отметить, что подобные случаи – не редкость. Так, несколько лет назад житель Петербурга нашел сразу три иглы в купленном для шашлыка мясе. Обломанную иглу от шприца находила в маринованном куске мяса и жительница Кемерова.