Нижегородские сноубордисты устроили катания на набережной Федоровского

Любители острых ощущений устроили фрирайд на набережной Федоровского. Фото: Андрей АБРАМОВ

Любители острых ощущений устроили фрирайд на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде. В минувший понедельник во второй половине дня парни небольшой коомпанией опробовали склон у отеля «Азимут». Видео с отчаянными сноубордистами появилось в паблике «Типичный Нижний Новгород». Ролик собрал четыре сотни лайков и множество восторженных отзывов.

- Всегда обожаю смотреть как люди всякой такой фигней занимаются. Сам не умею, по этому лишь восхищаюсь. Молодцы, ребята, что нашли место развеятся и никому не мешать, - написал Сергей Ш.

Анна Б., в свою очередь, предложила открыть горнолыжную базу в самом центре города, чтобы люди могли кататься по оборудованным склонам.

- Я таким же хочу заниматься, - признался Женя К.

К слову, территория на набережной Федоровского относится наиболее популярным местам в черте города, подходящим для зимнего фрирайда. Сюда же можно отнести склон у Чкаловской лестницы, в Верхних Печерах. Все они расположены в нагорной части города.

К слову, не все сноубордисты катаются, не причиняя вреда другим. В телеграм-канале «Нижний №1» появилось сообщение о том, что сноубордисты засыпали лестничный спуск на улице Володарского для своих нужд. Прохожим эта идея не понравилась.