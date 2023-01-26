Велел выпрыгивать из окон: Нижегородец поджёг дом с тремя детьми, чтобы отомстить бывшей жене

Пожар произошёл в деревне Шалдеж Семёновского района. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пугающая история приключилась в середине января в деревне Шалдеж Семёновского района, где мужчина поджёг дом с тремя детьми. Как оказалось, пьяный нижегородец тяжело пережил разрыв и таким образом решил отомстить своей бывшей жене. Благо, сами дети во время пожара не пострадали, их «спас» отец.

– Когда начался пожар, отец стал разбивать стёкла в окнах и велел выпрыгивать из дома, – рассказали дети.

Сжечь дом любимой мужчина решился поздно вечером 19 января. Около 22:00 он пришел на улицу Вороватка, сначала пробрался на участок, а потом в пристроенную к задней части дома котельную, в которой находился твердотопливный котел. Именно там он и устроил поджёг, однако не забыл позаботиться о своих детях 4, 7 и 13 лет.

Никто не пострадал. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

– Вызов в дежурную часть поступил от хозяйки дома. Она сообщила, что произошло возгорание строения, а в жилище могут находиться её дети, –рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. – При выезде на место происшествия сотрудники полиции установили, что в результате пожара пострадавших нет. Также они опросили самих погорельцев и их соседей.

Главным подозреваемым в поджоге стал бывший муж хозяйки сгоревшего дома. В момент пожара он находился в котельной, откуда и началось возгорание. Сразу с места ЧП его доставили в участок на допрос. Правда, внятно объяснить происходящее он не смог, так как был пьян.

Возгорание произошло вечером 19 января. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Полиция возбудила уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога. За такой проступок грозит наказание от принудительных работ на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

– В результате возгорания имуществу заявительницы причинён значительный материальный ущерб на общую сумму 1 229 016 рублей, – добавили в МВД.

Во вторник, 24 января, обвиняемого в поджоге заключили под стражу. Кстати, ранее 36-летний мужчина уже был судим за совершение преступления против собственности.

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