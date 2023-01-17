«Он все сам подарил»: Ушлые проститутки из Нижнего Новгорода стащили у спящего клиента драгоценности, духи и клетку с шиншиллой

Питомца унесли прямо с клеткой. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Нижнем Новгороде состоялся суд над двумя проститутками, которые обворовали клиента, пока тот спал. Находчивые девушки вынесли не только деньги и драгоценности, но умыкнули даже клетку с шиншиллой, которая принадлежала дочери незадачливого любовника.

Эта история произошла еще в декабре 2021 года в Ленинском районе. Житель Заречки Сергей (имя изменено – прим.), проводив жену и дочь к родственникам, вызвал домой проститутку, а потом еще одну. Однако до дела так и не дошло, поскольку мужчина знатно перебрал с алкоголем и просто уснул.

Ушлые путаны времени зря терять не стали, а принялись искать, чем можно поживиться в квартире. Добычей воровок стала заначка в 100 тысяч рублей, золотые украшения и духи. Ночные бабочки даже позарились на домашнего питомца – шиншиллу, которую унесли прямо с клеткой.

Проснувшись, Сергей обнаружил пропажу денег, а вскоре приехала и жена, которая не нашла на привычном месте своей шкатулки с драгоценностями. Горе-казанова рассказал обо всем супруге и отправился в полицию писать заявление.

Вскоре правоохранители разыскали подозреваемых – ими оказались женщины 30 и 33 лет. На допросе проститутки всё отрицали.

- Он сам всё подарил, - уверяли они. Часть украденного все же удалось вернуть, в том числе вернулась домой и шиншилла.

Расследование этого уголовного дела шло больше года. И только 13 января 2023 года Ленинский районный суд вынес воровкам приговор. Одну из них приговорили к лишению свободы на 1,5 года условно, а также взыскали с нее 103 тысяч рублей. Другой гражданке назначили 400 часов обязательных работ, так что девушке легкого поведения придется на какое-то время сменить квалификацию.