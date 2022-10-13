Итоги конкурса «Клиника года-2022» подвели в Нижнем Новгороде

С каждым годом число участников конкурса только растет. Фото: Александр Воложанин

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» и Нижегородский областной информационный центр при поддержке регионального министерства здравоохранения подвели итоги конкурса «Клиника года-2022». Этот проект существует с 2014 года и направлен на то, чтобы узнать, какие медицинские учреждения пользуются доверием горожан и уважением экспертов.

Пётр Александрович Скудняков, главный врач ГБУЗ НО «Семёновская ЦРБ». Фото: Александр Воложанин

Награждение победителей проводилось на основе народного голосования, в котором в течение трёх месяцев участие приняли свыше 70 тысяч человек.

Соломон Айказович Апоян, главный врач ГБУЗНО «НОЦ СПИД» и Носова Наталья Владимировна, заведующая эпидемиологическим отделом ГБУЗНО «Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». Фото: Александр Воложанин

– В этом мощном исследовании участвовало огромное число людей, которые своим голосом, опытом и эмоциями проголосовали за ту или иную клинику. Поэтому здесь присутствуют лучшие из лучших. Этот конкурс – очень живая история, она про реальное отношение людей к тем медицинским организациям, в которые они обращались, – признается министр здравоохранения, заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Специалисты ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н. А. Семашко». Фото: Александр Воложанин

– Мы долгое время шли по пути чёткого выполнения инструкций и определенных алгоритмов, но сейчас мы понимаем, что за соблюдением каких-то стандартных процедур выхолостилась эмоция, душа и наше отношение к людям, которые испытывают боль и ищут помощь в лице врачей. И здесь возникает очередной вызов – наполнить работу не только высокими технологиями, золотыми руками наших врачей, их навыками и интеллектом, но ещё и отношением конкретно к каждому человеку. Мы становимся лучше, качественнее и отношение людей к белым халатам и медицине улучшается. Спасибо за нашу совместную работу, – добавил Давид Мелик-Гусейнов.

Центр лечения позвоночника и суставов «Доктор ОСТ» справа и слева Медицинский центр «Жемчужина». Фото: Александр Воложанин

Некоторые медицинские учреждения участвуют в конкурсе не в первый раз, ведь благодаря этой премии можно понять, как оценивают деятельность клиники нижегородцы: в какой сфере отмечаются плюсы, а где есть недостатки, над которыми можно поработать.

– С каждым годом число участников конкурса только растет – в этом году свои заявки подали 19 медицинских учреждений. Впервые участниками конкурса стали районные больницы. Растет интерес к мероприятию и со стороны читателей. Мы благодарим всех, кто участвовал, кто голосовал и кто поддерживал наших участников, – сказала редактор «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» Юлия Василишина.

Орлова Ольга Викторовна, главный врач «Альфа-Центр Здоровья» г. Нижний Новгород. Фото: Александр Воложанин

Награды получили не только лучшие медицинские центры и клиники, но и опытные врачи, которым нижегородцы доверяют свое здоровье. Так, 12 докторов победили в номинации «Врач года», ещё 34 диплома в различных номинациях достались нижегородским медучреждениям.

Красавин Дмитрий Сергеевич заведующий отделением флебологии клиники «Центр Флебологии» в Нижнем Новгороде, хирург-флеболог. Фото: Александр Воложанин

– Этот конкурс важен тем, что учитывается мнение непосредственно пациентов, то есть людей разного возраста и разных социальных позиций. Результаты носят независимый характер, а саму оценку по оказанию медицинской помощи здесь можно считать объективной, – отметил и.о. главного врача ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н. А. Семашко» Николай Емельянов.

Емельянов Николай Васильевич, и.о. главного врача ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н. А. Семашко». Фото: Александр Воложанин

Для других клиник опыт участия в конкурсе стал абсолютно новым и впечатления остались только самые лучшие. Да и всегда приятно, когда благодарности получают работники медицинской сферы, которые ежедневно ведут самоотверженную борьбу за здоровье и жизни пациентов.

Надежда Константиновна Рыжова, главный врач ГБУЗ НО «Дзержинский перинатальный центр». Фото: Александр Воложанин

Юлия Владимировна Засыпкина, главный врач ООО "Академии -ВИП. Стоматология". Фото: Александр Воложанин

– Мы в конкурсе участвуем впервые. Опыт прекрасный, увидели своих коллег, очень за них рады. Мы же команда, поэтому надо за коллег радоваться. Приятно, что наше содружество всегда взаимодействует вместе. Взять хотя бы трансплантацию. Пациентка, которая была прооперирована в Приволжском окружном медицинском центре, где была одновременно выполнена пересадка поджелудочной железы и почки, в дальнейшем силами врачей всех медицинских звеньев родила здоровую девочку, – поделился директор ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» ФМБА России Сергей Романов. – Ещё хочу сказать, что все мы приходим в профессию не случайно. Это призвание и когда твой труд, который сопряжен зачастую с отрицательными эмоциями – болью и страданием, высоко оценивается в кругу профессионального сообщества, то это приятно и важно.

Романов Сергей Владимирович, директор Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России. Фото: Александр Воложанин

Наталья Петровна Засыпкина, генеральный директор ООО "Академия - ВИП". Фото: Александр Воложанин

Тема качественного сервиса стала одной из главных во время торжественной церемонии награждения. В этом направлении была отмечена работа Центра урологии и андрологии «ТОНУС ПРЕМИУМ». А Давид Мелик-Гусейнов даже предложил специалистам этой клиники провести мастер-класс и поделиться своими секретами и правилами клиентского обслуживания.

Клиника O’LIVE (Олив) управляющая клиникой Татьяна Астафьева и Морозкина Алсу Хабибулловна главный врач, эндокринолог. Фото: Александр Воложанин

Главный врач Сания Равилевна Сорокина и команда врачей ГАУЗ НО «Областная стоматологическая поликлиника». Фото: Александр Воложанин

– Получили три награды и для нас это очень важно, потому что центр урологии, который мы открыли стал единственным в Нижнем Новгороде, где все находится в одном месте. Мы можем помочь пациенту всеми возможными способами прямо в день обращения, чтобы пациенту было комфортно, и ему никуда не пришлось ехать. В плане сервиса мы всегда стремимся, чтобы пациент чувствовал себя как дома. С самого начала, как только врачи поступают к нам на работу, мы стараемся проводить для них мастер-класс, чтобы они перестроились, поменяли свой подход, а пациентам было более комфортно при общении с ним, – признается управляющий медицинской клиникой «ТОНУС ПРЕМИУМ» Олег Шаленков.

Шаленков Олег Вадимович, управляющий медицинской клиникой "ТОНУС ПРЕМИУМ". Фото: Александр Воложанин

После завершения официальной и торжественной части мероприятия всех гостей пригласили на чаепитие с вкусным и нежным тортом от пекарни Круглова. Белоснежный торт с ярким принтом для врачей разрезал лично Давид Мелик-Гусейнов, что стало очередным приятным подарком.

Торт. Фото: Александр Воложанин

КОНКРЕТНО

Кто получил премию «Клиника года»?

- «Лучшая многопрофильная клиника»

Академия VIP

- «Бережливые технологии в работе детской поликлиники»

ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника № 19 Канавинского района»

- «Красота без границ»

Академия VIP

- «Услуги в репродуктивной и перинатальной медицине»

Клиника «Папа, мама и малыш»

- «Лучший центр полного комплекса услуг в акушерстве и гинекологии»

ГБУЗ НО «Дзержинский перинатальный центр»

- «Реабилитация и физиотерапия»

ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»

- «Лучшая клиника семейного здоровья»

Многопрофильная клиника «Альфа – Центр Здоровья»

- «Открытие года»

Центр урологии и андрологии «ТОНУС ПРЕМИУМ»

- «Высокая оценка профессионализма и стандартов работы в сфере стоматологии»

ГАУЗ НО «Областная стоматологическая поликлиника»

- «Лучшая стоматологическая клиника»

Академия VIP

- «Клиника с оптимальным сочетанием «цена – качество»

ООО «Региональный диагностический центр Нижний Новгород»

- «Лучшая клиника по лечению варикозного расширения вен»

Клиника «Центр Флебологии»

- «Лучший межрайонный центр амбулаторной онкологической помощи»

ГБУЗ НО «Семёновская ЦРБ»

- «Лучшая клиника в области травматологии и ортопедии»

Медицинский центр «АртроЛайн»

- «Лучший медицинский центр по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями»

ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

- «Лучший специализированный медицинский центр лазерной микрохирургии глаза»

ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»

- «Лучшая клиника комплексного подхода в области красоты и здоровья»

Клиника O’LIVE (Олив)

- «Лучшая клиника по лечению позвоночника и суставов»

Центр лечения позвоночника и суставов «Доктор ОСТ»

- «Лучшее лечебно-профилактическое учреждение»

ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»

- «Лучший лечебно-диагностический центр»

Центр урологии и андрологии «ТОНУС ПРЕМИУМ»

- «Лучшая клиника высокотехнологичной медицинской помощи»

ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» ФМБА России

- «Лучшая клиника по оказанию диагностических услуг в сфере МРТ, КТ и маммографии»

ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»

- «Пропаганда здорового образа жизни»

ГБУЗНО «Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

- «Многопрофильное медицинское учреждение с богатой историей и современными технологиями»

ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» ФМБА России

- «Лучший специализированный медицинский центр»

Клиника «Центр Флебологии»

- «Клиника с лучшим сервисом»

Центр урологии и андрологии «ТОНУС ПРЕМИУМ»

- «Высокие стандарты в медицине, вклад в женское здоровье»

Медицинский центр «Жемчужина»

- «Лучшая клиника в области флебологии»

Клиника «Центр Флебологии»

- «Услуги в области дерматовенерологии»

Клиника O’LIVE (Олив)

- «Лучший межрайонный реабилитационный центр»

ГБУЗ НО «Шатковская ЦРБ»

- «Лучшая клиника по лечению сердечно-сосудистых заболеваний»

ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»

- «Лучшая клиника высокотехнологичной медицинской помощи в перинатологии»

ГБУЗ НО «Дзержинский перинатальный центр»

- «Лучшая комплексная услуга в многопрофильной клинике для женского и детского здоровья»

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 40»

- «Лучшая государственная клиника»

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 40»

Кто стал победителем в номинации «Врач года»?

- Мамонов Марк Викторович

заведующий 1-м урологическим отделением ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»

- Тюкалов Олег Викторович

врач-онколог ГБУЗ НО «Семеновской ЦРБ»

- Аржанова Татьяна Леонидовна

главный врач, врач высшей категории: акушер-гинеколог медицинского центра «Жемчужина»

- Дружкова Оксана Васильевна

врач высшей категории медицинского центра «Жемчужина»: терапевт, гастроэнтеролог, врач функциональной диагностики

- Сикорская Ирина Сергеевна

заведующая лечебным отделением, врач стоматолог-хирург Нижегородского филиала №1 ГАУЗ НО «Областная стоматологическая поликлиника»

- Шипилова Оксана Львовна

заведующий детским отделением, врач-ортодонт, Ленинского филиала ГАУЗ НО «Областная стоматологическая поликлиника»

- Пичугина Оксана Николаевна

детский кардиолог ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника №19 Канавинского района»

- Носова Наталья Владимировна

заведующая эпидемиологическим отделом ГБУЗНО «Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

- Гарцева Наталья Александровна

заведующая инфекционным отделением, врач-инфекционист ГБУЗ НО «Шатковская ЦРБ»

- Пичугина Марина Викторовна

врач-анестезиолог-реаниматолог, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорождённых и недоношенных детей Дзержинского перинатального центра

- Морозкина Алсу Хабибулловна

главный врач, эндокринолог клиники O’LIVE*

- Панова Татьяна Вадимовна

заведующая Областным перинатальным центром ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 40»

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