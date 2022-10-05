Реву каждый день: Живодеры растерзали кошку с котенком, а трупы оставили под окнами жилого дома в Нижнем Новгороде

Волонтеры пришли кормить кошек, а наткнулись на трупы. Фото: предоставлено героем публикации.

В очередной раз людей шокирует не ведающая границ людская жестокость. История, от которой, наверное, любой будет отпаиваться успокоительным, произошла в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. На улице Агрономической в сараях жила бездомная кошка-мама с несколькими пушистыми малышами, и волонтеры за ними ухаживали. Жили себе мурлыки, никого не трогали, но на прошлой неделе волонтеры в очередной раз пришли накормить кошачье семейство, и чуть не упали в обморок прямо там — на траве у сараев лежала мертвая кошка, которую еще накануне брали на коленки и гладили. Рядом был ее недавно родившийся котенок- точнее то, что от него осталось. Еще двоих малышей волонтеры еще не нашли, скорее всего, и они мертвы. Ужас, который испытали присутствующие, сложно описать словами.

Зрелище повергло в шок всех присутствующих. Фото: предоставлено героем публикации.

- Мы их прятали, как могли, и старались создать для них более-менее нормальные условия, но в один момент все рухнуло. Воскресным утром 25 октября, когда мы в очередной раз пришли кормить малышей и их красавицу-маму, нас всех обуял ужас, - рассказывает волонтер Вероника Т., с трудом сдерживая эмоции.

Описание увиденного отнюдь не для слабонервных: тело кошки было проколото насквозь, а котенок обезглавлен.

Котенок был обезглавлен. Фото: предоставлено героем публикации.

Над пушистыми настолько жестоко измывались что, пребывая в здравом уме, невозможно даже представить происходившее. У живодеров не дрогнула рука и не сжалось сердце от жалобного писка хвостатых малышей.

- Предела нет жестокости, - продолжает нижегородка, - Лично я после случившегося прохожу реабилитацию. Реву какой день. Как же хочется, чтобы преступники были наказаны!

К счастью для волонтеров, погибло не все котосемейство — папа-кот и двое котят постарше — мальчик и девочка остались живы, но людям уже не доверяют. Хвостатых решено было перевезти подальше от этого страшного места, а затем пристроить в добрые руки.

Оставшихся в живых котят пытаются пристроить. Фото: предоставлено героем публикации.

- Как такие могут по Земле ходить? - удивляется знакомая Вероники Дарья, - их же кто-то на свет произвёл, воспитал, выпустил в социум…И это ходит рядом с нами, бок о бок.

Надо писать заявление, идти к участковому, нельзя так оставлять.

Сейчас Вероника уже немного оправилась и планирует наказать нарушителей. Как это сделать, пока не очень хорошо представляет себе. На территории нет камер, а видеорегистраторы в припаркованных рядом автомобилях в ту ночь были выключены. Больше всего девушка подозревает соседей-маргиналов, а также компанию подростков, которых не раз пытались прогнать со двора за то, что бьют бутылки и пытаются поджечь сараи. По словам Вероники, полиция пока никак не может помочь ей в этом вопросе, хотя вообще-то за жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность.

- Участковый отказался сразу, потому что мы подозреваем подростков. Сказал «Нет, это профиль инспектора». Я планирую обратиться к инспектору по делам несовершеннолетних. Она будет обходить квартиры и школы. Уже разговаривала с ней. В ее профессионализме я не сомневаюсь, она женщина строгая, -заметила собеседница.

К слову, в пресс-службе МВД по Нижнему Новгороду «Комсомолке» ответили, что о произошедшем ничего не знают — заявлений не поступало.

- За жестокое обращение с животным, с целью причинения ему боли и (или) страданий, а также из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет, - добавили в ведомстве.

К слову, если над животными издевалась группа лиц, или все это происходило в присутствии маленьких детей, наказание может быть еще суровее — до 5 лет тюрьмы.