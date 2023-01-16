«Сложности с поставкой действительно есть»: Стало известно, почему некоторые лекарств исчезли из нижегородских аптек

Дефицит некоторых лекарств наблюдается в аптеках Нижегородской области. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В последнее время многие нижегородцы столкнулись с тем, что из аптек стали исчезать привычные лекарства. В первую очередь это, конечно, касается препаратов иностранного производства. Сейчас в аптеках Нижнего Новгорода невозможно или очень трудно найти детские жаропонижающие «Панадол суспензия» и «Ибупрофен суппозитории», средство от боли в горле «Гексорал аэрозоль», гормональный спрей для носа «Назонекс», антибиотики «Амоксиклав», глазные капли «Витабакт» и многие другие препараты. О том, что в последние месяцы лекарства сильно подорожали, мы уже и не говорим.

В ГП НО «Нижегородская областная фармация» нам подтвердили, что сейчас в регионе действительно наблюдается дефицит некоторых лекарств, однако этому есть довольно прозаическое объяснение.

- Сложности с поставкой импортных лекарственных препаратов обусловлены изменением логистических цепочек, - пояснили в организации.

В Нижегородской областной фармации также сообщили, что проблема решается за счет закупки дженериков и аналогов, что «позволяет в полном объеме обеспечивать потребности медицинских организаций региона».

- На складе ГП НО «НОФ» имеются в наличии и антибиотики, и препараты, содержащие парацетамол и ибупрофен, в различных лекарственных формах. Все лекарственные препараты регулярно поставляются в медицинские организации Нижегородской области, - сообщили в НОФ.

Нижегородские больницы также полностью обеспечены необходимыми лекарствами. В медицинских учреждениях региона действует Система управления лекарственным обеспечением, благодаря которой запас препаратов анализируется и пополняется вовремя, не допуская образования дефицита.

Меж тем некоторые аптеки уже начали спекулировать на дефиците популярных препаратов, продавая их остатки по заоблачным ценам, так что перед покупкой лучше сравнивать цены в нескольких местах, чтобы не переплачивать недобросовестным участникам фармацевтического рынка.

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