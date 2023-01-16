Пламя поднялось выше леса: ГАЗель взорвалась после столкновения с фурой в Нижегородской области

Пламя озарило всё вокруг. Фото: Денис Имаев

Жуткое ДТП произошло в минувшее воскресенье на трассе М-7 под Нижним Новгородом. Там ГАЗель взорвалась после столкновения с фурой, зацепило еще одну иномарку. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Нижегородской области.

Авария произошла в 16:20 на 529 километре автодороги М-7 в Лысковском районе. Водитель фуры «Скания» выехал на встречную полосу, протаранив ГАЗель и «Мерседес». От удара ГАЗель взорвалась.

- В машине сдетонировало газобалонное оборудование, и она полностью выгорела, - пояснили в ГИБДД.

Ехавшие следом водители видели, как в сумерках впереди на дороге появилась огромная огненная вспышка, пламя поднялось выше леса и озарило всё вокруг. Момент взрыва запечатлели регистраторы очевидцев.

В это трудно поверить, но водитель ГАЗели каким-то чудом остался жив. Он, а также водитель «Скании» с телесными повреждениями доставлены в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.