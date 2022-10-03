Нижегородская лавандовая ферма стала самой большой в центральной России. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Уходящие за горизонт лавандовые поля, красавицы в изысканных шляпках и разлитый в воздухе восхитительный аромат – прежде подобную картину можно было увидеть только на юге Франции. Однако в этом году достойную конкуренцию Провансу составила Нижегородская область. И все благодаря самой большой в Центральной России лавандовой ферме.

- Все началось с того, что я купила в обычном садовом магазине пакетик с семенами лаванды, - признается в разговоре с "КП-Нижний Новгород" создательница лавандовой фермы Ольга Юрочкина. – Стоили они дешево, а в каждом пакетике было по 150 семян. И у меня мелькнула мысль – а ведь если они все прорастут, можно засадить целое поле.

В первый год Ольга засадила лавандой 1 га на своем новом земельном участке. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

То, что это станет делом ее жизни, сотрудница телекоммуникационной компании тогда даже не догадывалась. От сельского хозяйства и от флористики она тогда была невероятно далека. Однако, придя домой, с решимостью взялась за дело: стала изучать садоводческую литературу, проводить собственные эксперименты и в конце концов получила первые всходы нижегородской лаванды. Как только стало понятно, что в наших широтах возможно устроить собственный Прованс, Ольга начала подыскивать землю и подходящий для этого сорт.

- С самого начала мне хотелось создать агропарк – некую туристическую зону, где люди могли бы отдохнуть от повседневной суеты и насладиться красотой ароматом цветущей лаванды, - признается Ольга. – С одной стороны, это красиво, а с другой – лаванда обладает успокаивающими свойствами, что особенно важно для жителей больших городов. Для этого агропарка я купила участок площадью 12 га в деревне Зубаниха Дальнеконстантиновского района. Что касается самой лаванды, то свои первые саженцы я заказала в Голландии, где для меня вырастили пять тысяч черенков отобранного сорта. Привезли их как раз в мае 2020 года, когда в мире бушевала пандемия – а я начала сажать лаванду.

В первый год Ольга засадила лавандой 1 га на своем новом земельном участке. Спустя год эту площадь удалось удвоить – причем отбирала она только самые сильные черенки, сумевшие пережить зиму и давшие наибольшее число цветоносов. В результате, благодаря селекции садовод смогла адаптировать лаванду под наши суровые зимы. Вскоре живописные поля заметили нижегородцы, а сарафанное радио разнесло новость о нижегородском Провансе по всем окрестным городам. Вскоре к Зубанихе потянулась вереница туристов.

Многие приезжают сюда на фотосессии, другие – устроить пикник. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Многие приезжают сюда на фотосессии, другие – устроить пикник, а некоторые – просто посидеть и полюбоваться закатом на фоне лавандовых полей. Они здесь ничуть не хуже, чем в Нижнем Новгороде, - делится владелица фермы. – Но в дальнейшем я планирую здесь обустроить настоящий экопарк со всей необходимой инфраструктурой: качелями, перголами и даже домиками с панорамными окнами, где можно будет остановиться на ночь. Кстати, лавандовые поля привлекают и нижегородских рестораторов. Нам уже поступали предложения провести здесь банкеты, выпускные вечера и другие праздничные мероприятия. Это и понятно, ведь нигде больше в центральной России нет таких больших лавандовых полей.

Впрочем, лавандовые поля – это не только живописные пейзажи, но и весьма ценное сырье для нижегородских флористов, парфюмеров и даже фармацевтов. Так что развитие этого бизнеса имеет огромное значение и для импортозамещения.

- Сейчас наши флористы закупают материал в Италии, Голландии и Китае. Естественно, все это сказывается на цене, - рассказывает Ольга. – Теперь я же могу обеспечить бизнес своим сырьем, способным заменить голландские аналоги. Причем так можно выращивать не только лаванду, но и другие сухоцветы, используемые в создании букетов. И все это можно делать с минимальными затратами, что будет сказываться и на цене для конечного потребителя.