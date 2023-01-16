Кто уйдет, а кто останется: в ХК «Торпедо» рассказали, как изменится состав в следующем сезоне

Пресс-конференция была посвящена дедлайну в КХЛ. Фото: ХК "Торпедо"

Вопросы изменения игрового состава, внутренних проблем Лиги и предстоящего переезда на новую арену обсудили в рамках пресс-конференции нижегородского хоккейного клуба «Торпедо», посвященной закрытию трансферного окна в Континентальной хоккейной лиге. Генеральный директор клуба Александр Харламов, генеральный менеджер Максим Гафуров и главный тренер команды Игорь Ларионов ответили на волнующие вопросы и поделились интересной информацией касательно перспектив «бело-синих».

Удалось сохранить 80% состава

По словам Максима Гафурова, одной из основных задач было сохранить в составе тех парней, которые принесут команде еще не одну победу.

-У нас была одна из больших целей — сохранение состава на следующий сезон. Я думаю, где-то на 80% эта задача закрыта. Основные мысли сейчас о следующем сезоне. Для себя вижу в том, чтобы найти усиление. Над этим вопросом нам с Игорем Николаевичем тоже предстоит поломать голову. Третья цель более приятная — избежать перебора. На следующий год у нас есть пара договоренностей по трансферам игроков. Мы ждем от «Чайки» прибавления и уже некоторых ребят Игорь Николаевич приглашал на тренировки. Может быть, они дебютируют уже в этом сезоне, - заметил он.

Действительно, проще сказать, кто не останется в «Торпедо». Согласно информации с официального сайта, «старички» нижегородской дружины, Даниил Веряев и Кирилл Ураков, которые в 2015 году еще в составе «Чайки» стали обладателями Кубка Харламова, похоже, продолжат карьеру в других клубах. В 2023 году заканчиваются контракты Алексея Кручинина, Андрея Белевича, Ю Сато, Кенни Агостино, Адама Хуски, Николая Буренова, Даниила Бокуна, Никиты Шавина. Некоторые из них почти не выходили на лед «Нагорного» в этом сезоне. Например, Агостино был травмирован, а Шавин — командирован в другую лигу. При этом клуб рассчитывает на длительное сотрудничество с Егором Виноградовым, Глебом Ивановым, Денисом Яном. Не совсем ясна ситуация относительно Фирстова и Летунова, однако Максим Романович заверил — все будет хорошо.

Низкую активность в трансферное окно Гафуров объяснил тем, что клуб старается усилить состав по ходу сезона. Сейчас в «Торпедо» сложилась такая ситуация, что между игроками есть здоровая конкуренция, поэтому цугцванг полезнее необдуманного хода.

- Не сделать что-то было бы ценнее, чем сделать и нарушить то, что уже работает. Есть ребята, которые растут. Можно привезти Криса Вайдмана, но мы посадим на банку Максима Федотова и Богдана Конюшкова, а может быть через год или два они будут сильнее, чем Крис Вайдман. Зачем отрезать потенциальный рост игроков?

Нижегородские клубы должны дружить

В нашем городе сложилась такая ситуация, что сразу несколько клубов подобно молодым амбициозным игрокам ведут борьбу за свое место под солнцем. Самоотверженно сражается в РПЛ футбольный «Пари НН», баскетбольный «Пари НН» досрочно вышел в плей-офф, а «Торпедо» поднялось на третью строчку западной конференции. В ходе мероприятия все трое спикеров от хоккейного клуба выступили за то, что команды должны дружить, а не делить болельщиков и не тянуть одеяло на себя.

- Мы с Максимом Романовичем провели шикарный ужин с тренером «Пари НН», пообщались, обменялись опытом по тем деталям, которые необходимы для построения команды. Мне это интересно, ведь Нижний Новгород имеет сразу несколько интересных команд высокого уровня.

- И они после этого выиграли! - перебивает его Гафуров, - Да, у нас есть и официальная дружба: вы видели в День народного единства проект «Вместе за Нижний». Более того, мы неофициально общаемся и с футбольным, и с баскетбольным клубом. Это здорово, что есть такие кросс-связи внутри!

Зачем продавать стулья из «Нагорного»?

Одним из вопросов, который никак не могли обойти при обсуждении — строительство нового ледового дворца на Стрелке, который в «Торпедо» с нетерпением ждут. Сообщества в соцсетях публикуют или репостят каждое изменение на стройплощадке из-за чего создалось ощущение, что за возведением арены можно наблюдать в режиме реального времени. Новый дворец будет готов в 2025 году. Команда туда переедет, а что будет с «Нагорным»? Как рассказал Александр Харламов, игры континентальной хоккейной лиги действительно больше не будут проходить на проспекте Гагарина, но у здания помимо этого остается много других функций.

- Насколько я знаю, в перспективе здесь будет проведен капитальный ремонт. Кроме того, тут проходят секции фигурного катания и шорт-трека. Арена пригодится и для женского хоккея, - сказал он.

Игорь Ларионов добавил, что это старая намоленая арена, где играли легендарные хоккеисты. Поэтому, переезжая на новое место, важно сохранить в памяти людей ценность старого хоккейного дворца.

- В стенах «Джо Луис Арены» в Детройте мне удалось выиграть три Кубка Стэнли. Перед тем как его закрывали каждое кресло ушло с молотка на аукционе. Их надо продавать, чтобы какие-то деньги заработать и пустить их на развитие детского хоккея. У нас в России пока это не принято, но было бы здорово, если бы нашлись 6 тысяч любителей хоккея, которые смогли бы купить по креслу на память, - сказал он.

Хоккей важно доносить до зрителя

Пока решался вопрос о строительстве арены, в сети не раз появлялись специфические комментарии. Люди задавались вопросом зачем строить новый спортивный дворец, когда в городе и без того хватает статей расходов. На самом деле, «Нагорный» уже давно не соответствует требованиям Лиги. Его вместимость гораздо ниже, чем у домашних арен других клубов. Кроме того, Нижний Новгород многие считают хоккейным городом, а «Торпедо» закрепился в числе лидеров «Запада». Но будет ли на играх высокая посещаемость? Как скоро затраты на строительство начнут окупаться? Эти вопросы правильно поднимать уже сейчас.

Недавно Игорь Николаевич достаточно резко высказался о том, что на одном из выездных матчей посещаемость была крайне низкой. Хоккеисты перенесли длительный перелет ради этой игры, но когда вышли на лед — увидели практически пустые трибуны. Видавший переполненные стадионы Ларионов критиковать кого-то не спешит, однако уверен — так в российском хоккее быть не должно.

- Лига должна мониторить то, что происходит с хоккеем. Для нас, тренеров, игроков и болельщиков печально, когда люди приходят на лед и видят пустые трибуны. Это не совсем тот имидж, который мы хотим показать в нашей стране, не говоря уже о хоккейном мире за ее пределами. Продукт, который ребята показывают, может быть, не такой яркий в плане игры, как в НХЛ, но мы стремимся людей развлекать хорошей игрой, чтобы билеты продавались. По пути в пресс-центр ты понимаешь, что хоккей не освещается так, как должен освещаться в нашей лиге. Это не критика, а слова боли, что игра не доходит до простых мальчишек, девчонок и их родителей, - сказал он.

К слову, посещаемость нижегородской арены пока выше, чем у ряда других в КХЛ. Наиболее яркие встречи проходят при полных трибунах, а билеты расхватывают, как горячие пирожки. Тем не менее, клуб намерен продолжить работу в части привлечения болельщиков. Неслучайно именно болельщикам посвящен этот сезон.