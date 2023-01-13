Новогодний калейдоскоп. Как исполнялись мечты

Самые долгожданные, добрые и волшебные праздники - Новый год и Рождество - завершились. Чтобы и дети, и взрослые смогли окунуться в сказку, почувствовали заботу о себе, поверили в чудеса, все подразделения предприятия «Транснефть-Верхняя Волга», объединив усилия многих людей, постарались в эти новогодние дни принести радость. Мы расспросили организаторов и участников поистине масштабного новогоднего марафона добрых дел, как это было. И готовы рассказать вам.

Новогоднему чуду быть!

По сложившейся доброй традиции, новогодние подарки получили ребята, проживающие в детских домах, которым так не хватает родительской любви и заботы. Волонтеры, приехавшие к ним в гости, встречали детские улыбки и светящиеся любопытством глаза, - что же в этих ярких коробках!? А в ответ получали письма. «Искренне благодарны за оказание благотворительной помощи нашим воспитанникам в преддверии новогодних праздников. Ваша неоценимая поддержка помогает почувствовать детям тепло, внимание и поверить в новогоднее чудо», - написала руководитель Арзамасского дома-интерната Елена Аблясова.

Также удалось порадовать подарками ребят из социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних «Алый парус» г. Кстово, и для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья г. Арзамаса.

Не секрет, что не меньше детей радуются новогодним чудесам пожилые люди. Волонтеры подразделения предприятия в Марий Эл подарили сладости, и, конечно, тепло своих сердец бабушкам и дедушкам, проживающим в Казанском специальном доме для одиноких престарелых.

Ещё 98 сладких подарков было отправлено в местную воскресную православную школу.

Наша ёлка – лучше всех

Не только взрослые радовали детей подарками, но и дети старались поделиться частичкой души, активно участвуя в конкурсах поделок и благотворительных ярмарках.

Невозможно было налюбоваться ёлками, сделанными руками 252 детей сотрудников Рязанского районного нефтепроводного управления - участников творческого конкурса. Впервые прошел конкурс на лучшую ёлочную игрушку в Горьковском районном нефтепроводном управлении. Созданные ребятами игрушки – настоящее произведение искусства!

А как преобразилось здание аппарата управления предприятия в Нижнем Новгороде, когда в его стенах открылась выставка рисунков и поделок детей «Зимняя сказка-2022».

Здесь же весело и азартно прошел традиционный благотворительный базар. Работники компании с удовольствием приобретали рисунки и поделки детей из социально-реабилитационного центра «Ласточка». Кстати, дружба «Верхней Волги» и центра длится уже долгих 15 лет.

Теплый привет из дома

С особым чувством благодарности к тем, кому сейчас нелегко, кто на передовой, сотрудники филиала компании - Горьковского районного нефтепроводного управления собирали гуманитарную помощь. При содействии фонда «Привет из дома 152» узнавали, что необходимо нашим военнослужащим, централизованно закупали все по списку и приносили самостоятельно то, без чего непросто вдали от дома. В итоге российским военным были отправлены газовые баллоны для приготовления пищи и обогрева, теплая одежда, обувь, продукты питания, медикаменты. Нефтепроводчики торопились! Очень хотелось успеть до Нового года. Радовались, что собранный новогодний привет из Нижегородской области был доставлен бойцам в срок.

Во многих подразделениях предприятия в этом году были мобилизованы мужчины в зону СВО. Поступившее предложение о поддержке жен и детей наших защитников было поддержано коллегами. В преддверии Нового года семьи получили подарочные сертификаты, а дети – сладкие подарки.

Богат талантами и добрыми сердцами Великолукский завод

Задолго до Нового года начали подготовку к праздникам сотрудники Великолукского завода «Транснефтемаш». Работники задумали поздравить своих коллег премьерой спектакля «Алиса в стране чудес». В выходные, вечерами после работы и руководители, и подчиненные собирались на репетициях в местном Доме культуры им. Ленина. По сценарию, однажды порог завода переступила девушка Алиса. Глубокий сон перенес ее в страну чудес. С юмором, задором самодеятельные актеры рассказали о жизни предприятия. Звучала музыка, песни, игра артистов завораживала. Зал, а это около 400 человек, долго аплодировал и не хотел расходиться! Дебют удался, а коллеги уже спрашивают: когда продолжение?

Более того, традиционно для детей работников подразделения компании в Великих Луках были организованы елки, спектакли, которые посетило более 700 человек, спортивно-массовые мероприятия, прошедшие под лозунгом «зима в движении».

Не были забыты земляки, сражающиеся на границе нашей родины, семьи мобилизованных, семьи, воспитывающие детей-инвалидов. И, конечно, дети, оставшиеся без родительского тепла.

Всероссийская акция «Ёлка желаний»

Накануне Нового года «Транснефть-Верхняя Волга» получила видеообращение от замечательного мальчика из поселка Воротынец, что в Нижегородской области. С трех лет Илья катается на коньках. Очень любит хоккей. В его хоккейной команде «Волга» немного игроков и поэтому основному составу приходится много времени проводить в игре. А это закаляет бойцовский характер воротынских мальчишек. Одним из самых ярких событий для Ильи стал матч с ХК «Сокол» (г. Новочебоксарск). Его команда выиграла тогда со счетом 13:8, а сам Илья забил семь голов!

Мальчик поделился, что хочет играть в команде «Торпедо» и стать центральным нападающим, как Игорь Ларионов младший. А его сверхцель – вместе со сборной России завоевать Кубок мира.

На предприятии убеждены, будущим чемпионам нужно помогать! И вот под Новый год Илья получил самый необычный подарок в своей жизни: свои первые новые коньки и автограф тренера «Торпедо» Игоря Ларионова. Счастья юного хоккеиста не было предела.

Новогодние праздники для предприятия «Транснефть-Верхняя Волга» – время, наполненное эмоциями, желанием доставить радость тем, кто рядом и тем, кто в этом нуждается. А иначе и быть не может!

Текст: Екатерина Кутейникова

Фото: пресс-служба АО «Транснефть-Верхняя Волга».