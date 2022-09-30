«Красный - наш, зеленый - общий»: Иномарка жестко протаранила две машины, пытаясь проскочить перекресток в Дзержинске

От удара маленькая "Ока" перевернулась на бок. Фото: СОЦСЕТИ

Серьезная авария произошла вчера на проспекте Циолковского в Дзержинске. Там на перекрестке около торгового центра «Союз» столкнулись три машины. Один хотел проскочить на красный, другой не успел повернуть, а третьему «прилетело» рикошетом.

Участниками аварии стали автомобили «Хендай Крета», «Ауди» и «Ока». В местных пабликах появилось множество фотографий с места происшествия, а также видеозапись, на которой запечатлен сам момент ДТП. На кадрах видно, как красная «Ауди» едет на запрещающий сигнал светофора и таранит белую «Крету», которая поворачивала налево. После столкновения «Ауди» отлетает и врезается в стоявшую на светофоре «Оку», отчего малолитражка переворачивается на бок.

Причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения. Фото: паблик "ДТП и ЧП Дзержинск"

- Видел лично эту аварию. Мы стояли на светофоре, сразу выскочил оказывать помощь. Но все норм, все живы, целы. Чувак из «Оки» вышел через лобовое - ни царапины, - рассказал подробности свидетель ДТП Кирилл М.

В соцсетях комментирующие активно сочувствуют водителю «Оки», который невольно оказался участником ДТП.

«Вообще не за что «Оку», пропускал всех, мирно стоял!», «маленького обидели» и «Окушечку» жалко» - такие комментарии оставляют нижегородцы.

К счастью, никто не пострадал. Фото: паблик "ДТП и ЧП Дзержинск"

«Красный - наш, зеленый - общий», - шутят интернет-пользователи.

Однако нашлись и те, кто отметил, что «Ока» стояла «уж больно близко» к перекрестку: дескать, если бы водитель не заехал за стоп-линию, его бы, может, и не задело.

Судя по всему, в аварии никто серьезно не пострадал – по крайней мере у ГИБДД информации о травмах нет.