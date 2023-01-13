В Мининском университете прошли XXXII Рождественские православно-философские чтения

12 и 13 января в Мининском университете собралось более 100 человек на традиционные, в этом году XXXII, Рождественские православно-философские чтения. С приветственным словом к участникам Всероссийской научно-практической конференции обратились председатель Совета улемов Нижегородской области Мунир-хазрат Беюсов, председатель еврейской религиозной общины Нижегородской области Эдуард Чапрак, заместитель председателя Городской Думы города Нижнего Новгорода Владимир Тарасов, директор фонда памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая Сергей Маков, ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, президент НГПУ Лев Шапошников.

- Мы, как организаторы форума, гордимся тем, что уже более трех десятков лет проводим в наших стенах Рождественские чтения! – отметил ректор вуза Виктор Сдобняков. - Эта проверка временем, безусловно, свидетельствует не только об их актуальности, востребованности, но и о нашем стремлении к сохранению хороших традиций. Тема сегодняшних чтений – «Русское православие и славянство». Любой из нас, думаю, понимает, как важно именно сегодня обсуждать эту проблематику: вопросы национальной, этнической и цивилизационной идентичности благодаря нынешней общественно-политической и международной повестке выходят на первый план, требуют ответов и решений.

В этом году активное участие в работе чтений приняли представители православного духовенства, Нижегородской духовной семинарии; ученые и богословы Москвы, Челябинска, Саранска, Нижнего Новгорода и городов Нижегородской области (Арзамас, Бор, Дивеево). Высочайший научный уровень обеспечили чтениям доклады московских профессоров, присутствовавших на пленарном заседании. Так, тема доклада доктора философских наук, профессора, заведующего кафедрой истории русской философии философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Михаила Маслина была обозначена как «Панславизм как идейно-политическое течение. Краткий очерк истории». Доктор философских наук, профессор, профессор кафедры истории русской философии философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Василий Ванчугов выступил с сообщением на тему «Образ и идея «славянского мира»: история темы в культурном, политическом и философском контексте». «Н. Данилевский и Вл. Соловьев: спор о религиозно-философском смысле истории и исторической роли цивилизаций Востока и Запада» – тема выступления доктора философских наук, профессора, заведующего кафедрой истории отечественной философии философского факультета РГГУ Вячеслава Сербиненко. Викарий Нижегородской епархии епископ Дальнеконстантиновский Филарет представил доклад «Н.А. Бердяев и И.А. Ильин о национальных особенностях характера русских православных», а доктор философских наук, профессор, профессор кафедры русской и зарубежной филологии НГПУ им. К. Минина Виктория Захарова – «Образ Свято-Успенской Святогорской Лавры в русской прозе конца ХIХ века. И. А. Бунин, Н. С. Кохановская».

Участники мероприятия отметили глубину понимания проблем, фундаментальность исследований, наличие собственной позиции, мастерство публичного выступления, присущие гостям форума, а также активное участие в дискуссиях - участники задавали вопросы выступающим.

В рамках Рождественских православно-философских чтений были вручены дипломы магистрам Мининского университета, прошедшим обучение по направлению «Теология» (профиль подготовки «Православная теология»). В этом году выпускниками стали семь человек из Нижегородской, Выксунской, Владимирской епархий и Мелекесской епархии Симбирской митрополии.

Кроме офлайн мероприятий, 13 декабря состоялось и секционное заседание в онлайн-формате. Преподаватели вузов и семинарии, специалисты в сфере философии, филологии, культурологии, богословия, учителя православных гимназий и общеобразовательных школ, а также аспиранты и магистранты вузов представили результаты своих исследований, связанных с тематикой ХХХII Рождественских чтений. Впрочем, дистанционный характер общения не уменьшил заинтересованность аудитории, не отменил живую дискуссию по результатам выступлений докладчиков.

Также в рамках чтений 2023 года в Саровском физико-техническом институте НИЯУ МИФИ состоялся круглый стол «Православие и славянство. Современные вызовы» под руководством президента Мининского университета Льва Шапошникова и с участием гостей из МГУ им. М.В. Ломоносова и РГГУ. Таким образом можно констатировать, что православно-философские чтения Мининского университета, сохраняя традиции, расширяют географию и совершенствуют свой формат.

По итогам работы чтений будет издан сборник материалов «Русское православие и славянство» (РИНЦ).

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина